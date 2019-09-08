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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах в Волгоградской области к 18.00 составила почти 34%

18:22 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Избиратель в единый день голосования
ВОЛГОГРАД, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Волгоградской области на выборах губернатора и депутатов регионального парламента на 18.00 (17.00 мск) составила почти 34%, сообщил журналистам секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин.
В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области проходят выборы губернатора и депутатов областной думы, а также выборы в 518 органов местного самоуправления – глав сельских поселений и депутатов районных дум. В регионе работают 1 494 избирательных участка. Всего избирателей более 1,8 миллиона человек.
"На 18 часов явка на выборах составила 33,98%, это больше на 2%, чем в 2014 году (на прошлых губернаторских выборах - ред.) на это время", - сообщил Ярлыкин.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияВолгоградская областьПолитика
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