Явка на выборах в Волгоградской области к 18.00 составила почти 34%

ВОЛГОГРАД, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Волгоградской области на выборах губернатора и депутатов регионального парламента на 18.00 (17.00 мск) составила почти 34%, сообщил журналистам секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин.

В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области проходят выборы губернатора и депутатов областной думы, а также выборы в 518 органов местного самоуправления – глав сельских поселений и депутатов районных дум. В регионе работают 1 494 избирательных участка. Всего избирателей более 1,8 миллиона человек.