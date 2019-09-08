Явка на электронных участках на выборах в МГД к 18.00 составила 87,7%

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы по состоянию на 18.00 мск составила 87,7%, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в МГД.
"87,7% составила явка на онлайн-выборах в трех столичных округах в ходе выборов депутатов Мосгордумы VII созыва по состоянию на 18.00", - говорится в сообщении.
Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах пройдет электронное голосование - это первый округ (Зеленоград), десятый (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное - Чертаново Южное). Всего на онлайн-голосование в этих районах записались 11228 избирателей.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. Впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
23 августа, 14:56РИА НовостиВыборы в Мосгордуму — 2019