Явка на электронных участках на выборах в МГД к 18.00 составила 87,7%

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы по состоянию на 18.00 мск составила 87,7%, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в МГД.

"87,7% составила явка на онлайн-выборах в трех столичных округах в ходе выборов депутатов Мосгордумы VII созыва по состоянию на 18.00", - говорится в сообщении.

Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах пройдет электронное голосование - это первый округ (Зеленоград), десятый (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное - Чертаново Южное). Всего на онлайн-голосование в этих районах записались 11228 избирателей.