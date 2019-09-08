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РИА Новости

В Нижнем Новгороде обрушилась часть смотровой площадки Чкаловской лестницы

18:14 08.09.2019 (обновлено: 18:34 08.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧкаловская лестница на набережной Волги
Чкаловская лестница на набережной Волги
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Чкаловская лестница на набережной Волги. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сентября - РИА Новости. Часть верхней смотровой площадки одной из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода - Чкаловской лестницы - обрушилась днём в воскресенье, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
"Сообщение об обрушении части парапета и ограждения верхней смотровой площадки поступило около 13 часов. На место выехали сотрудники аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции, которые огородили место происшествия. Пострадавших нет", - рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
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По словам собеседника агентства, ремонтные работы планируется начать в понедельник.
Чкаловская лестница, спускающаяся к Волге от памятника летчику Валерию Чкалову возле Нижегородского кремля, была построена в 1949 году. Она имеет форму восьмёрки. Количество ступеней - 442.
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