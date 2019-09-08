В Нижнем Новгороде обрушилась часть смотровой площадки Чкаловской лестницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сентября - РИА Новости. Часть верхней смотровой площадки одной из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода - Чкаловской лестницы - обрушилась днём в воскресенье, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

"Сообщение об обрушении части парапета и ограждения верхней смотровой площадки поступило около 13 часов. На место выехали сотрудники аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции, которые огородили место происшествия. Пострадавших нет", - рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, ремонтные работы планируется начать в понедельник.