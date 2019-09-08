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РИА Новости

Мосгоризбирком предложит ЦИК организовать избирательные участки в церквях

18:14 08.09.2019 (обновлено: 18:34 08.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЗдание Мосгоризбиркома
Здание Мосгоризбиркома
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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Здание Мосгоризбиркома. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что обратится в Центризбирком с предложением организовать избирательные участки в церквях.
Горбунов в воскресенье встретился с иностранными наблюдателями. Один из них, Божидар Делич из Сербии рассказал, что в их стране избирательные участки организовывают в консульствах и церквях.
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"Вы сказали, что организовываете участки в церквях? Это очень интересный опыт, который и мы можем использовать. У нас тоже около 2 миллионов соотечественников, которые состоят на консульском учете по всему миру. Помещения посольств и консульств ограничивают возможности людей перемещаться по большим территориям. А церковные приходы - они более доступны людям. Я думаю, что мы тоже внесем такое предложение на рассмотрение ЦИК", - сказал Горбунов, комментируя выступление наблюдателя.
Как пояснил Горбунов РИА Новости, это нужно для россиян, которые живут за границей и голосуют на российских выборах. Но для воплощения этой идеи нужно переговорить с патриархатом и муфтиями, отметил он.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. Впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Указатель к избирательному участку в Москве
Вчера, 08:00Выборы в Мосгордуму
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