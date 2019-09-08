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РИА Новости

В выборах президента Абхазии приняли участие более половины избирателей

18:12 08.09.2019 (обновлено: 18:44 08.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИзбиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве
Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве
СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей во втором туре выборов президента Абхазии по состоянию на 18.00 составила 50,99% , сообщил ЦИК республики.
"По республике ... 50,99%", - сказала пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа.
При этом в первом туре, который прошел 25 августа, явка к этому времени составила 48,48%.
Барьер явки во втором туре в 25% был был пройден еще к 15.00 (совпадает с мск) и составил 38,41%.
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Самыми активными оказались избиратели Гальского района Абхазии, здесь проголосовало 67,98% избирателей. В 35-м округе приняло участие 67% избирателей. В 29-м округе Очамчырского района в голосовании приняло участие 70,21% избирателей, в 31-м округе - 63,67%, в 28-м округе - 63,36%.
Ниже всего активность избирателей оказалась в Гагрском районе - 45,31%. В округе номер 12 приняли участие 41,6% избирателей.
Глава ЦИК Тамаз Гогия отметил более высокую активность голосования во втором туре выборов президента Абхазии, чем в первом.
"У нас идет рост - 25 августа при оглашении результатов на 18.00 проголосовало 48,48%", - отметил он.
Заявлений о серьезных нарушениях, по его словам, не поступало.
В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Рауль Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%).
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