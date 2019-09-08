В выборах президента Абхазии приняли участие более половины избирателей

Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве

Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве

СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей во втором туре выборов президента Абхазии по состоянию на 18.00 составила 50,99% , сообщил ЦИК республики.

"По республике ... 50,99%", - сказала пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа.

При этом в первом туре, который прошел 25 августа, явка к этому времени составила 48,48%.

Барьер явки во втором туре в 25% был был пройден еще к 15.00 (совпадает с мск) и составил 38,41%.

Самыми активными оказались избиратели Гальского района Абхазии, здесь проголосовало 67,98% избирателей. В 35-м округе приняло участие 67% избирателей. В 29-м округе Очамчырского района в голосовании приняло участие 70,21% избирателей, в 31-м округе - 63,67%, в 28-м округе - 63,36%.

Ниже всего активность избирателей оказалась в Гагрском районе - 45,31%. В округе номер 12 приняли участие 41,6% избирателей.

Глава ЦИК Тамаз Гогия отметил более высокую активность голосования во втором туре выборов президента Абхазии, чем в первом.

"У нас идет рост - 25 августа при оглашении результатов на 18.00 проголосовало 48,48%", - отметил он.

Заявлений о серьезных нарушениях, по его словам, не поступало.