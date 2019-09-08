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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Иностранные наблюдатели назвали электронное голосование в Москве прозрачным

18:05 08.09.2019 (обновлено: 18:22 08.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУказатель к избирательному участку в Москве
Указатель к избирательному участку в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Указатель к избирательному участку в Москве
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Иностранные наблюдатели считают электронное голосование в Москве прозрачным, а эксперимент - успешным, об этом они заявили на встрече с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.
"Сегодня я увидел уникальный пример отличной работы... Процесс действительно полностью прозрачен, он открыт. Во Франции дела обстоят, к сожалению, не так радужно", - сказал генеральный секретарь международного движения "Народный суверенитет" Эммануэль Марк Андре Леруа.
"Приглашайте, приедем, поможем", - пошутил в ответ Горбунов.
Адвокат из Франции Дэн Шефет в свою очередь отметил, что эксперимент можно назвать успешным. "Я считаю, что сегодняшний опыт является успехом, учитывая, что осталось около 2 часов", - сказал он.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
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