Иностранные наблюдатели назвали электронное голосование в Москве прозрачным

"Сегодня я увидел уникальный пример отличной работы... Процесс действительно полностью прозрачен, он открыт. Во Франции дела обстоят, к сожалению, не так радужно", - сказал генеральный секретарь международного движения "Народный суверенитет" Эммануэль Марк Андре Леруа.

Адвокат из Франции Дэн Шефет в свою очередь отметил, что эксперимент можно назвать успешным. "Я считаю, что сегодняшний опыт является успехом, учитывая, что осталось около 2 часов", - сказал он.

Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.