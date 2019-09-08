Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья после обработки 50% протоколов

По данным ЦИК, обработано 50,59% протоколов, Осипов набирает 90,15% голосов, Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - 3,32%, Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" - 2,39%.

В СФ назвали позицию Киева по выборам в Крыму вмешательством в дела России

В СФ назвали позицию Киева по выборам в Крыму вмешательством в дела России

В списке кандидатов на пост губернатора Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Забайкальском крае, Александр Осипов – самовыдвиженец, Вячеслав Ушаков, выдвинутый от забайкальского отделения партии "Патриоты России", Яна Шпак от регионального отделения всероссийской политической партии "Партия роста".