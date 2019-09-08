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РИА Новости
Единый день голосования

Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья после обработки 50% протоколов

18:00 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов в единый день голосования на избирательном участке в Чите
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов в единый день голосования на избирательном участке в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов в единый день голосования на избирательном участке в Чите
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов набирает 90,15% голосов на выборах главы региона после обработки половины протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 50,59% протоколов, Осипов набирает 90,15% голосов, Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - 3,32%, Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" - 2,39%.
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В списке кандидатов на пост губернатора Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Забайкальском крае, Александр Осипов – самовыдвиженец, Вячеслав Ушаков, выдвинутый от забайкальского отделения партии "Патриоты России", Яна Шпак от регионального отделения всероссийской политической партии "Партия роста".
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияАлександр ОсиповЦИК РФЗабайкальский крайПолитика
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