В ситуационный центр в Оренбуржье поступила жалоба на уснувшего наблюдателя

УФА, 8 сен – РИА Новости. Единственная жалоба поступила в ситуационный центр на выборах губернатора Оренбургской области - на уснувшего наблюдателя, сообщает совет по правам человека при президенте РФ.
В воскресенье в Оренбургской области выбирают главу региона, среди наблюдателей есть и представители СПЧ.
"Члены СПЧ рассказали, что была единственная жалоба в ситуационный центр от одного из избирателей, в которой сообщалось, что наблюдатель от КПРФ заснул на одном из избирательных участков. Других жалоб нет", - говорится в сообщении совета.
Отмечается также, что во время выборов наблюдателями зафиксированы незначительные нарушения, например, неправильное расположение видеокамеры. "Серьезных нарушений нет, все остальные были оперативно исправлены. От наблюдателей замечаний нет", - добавляет СПЧ.
На пост главы Оренбургской области претендуют врио губернатора Денис Паслер от "Единой России", Максим Амелин от КПРФ , Анатолий Кобзев от Коммунистической партии социальной справедливости, Сергей Яцын от "Справедливой России" и Константин Горячев от Демократической партии России.