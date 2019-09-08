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РИА Новости
Единый день голосования

В ситуационный центр в Оренбуржье поступила жалоба на уснувшего наблюдателя

17:57 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Единственная жалоба поступила в ситуационный центр на выборах губернатора Оренбургской области - на уснувшего наблюдателя, сообщает совет по правам человека при президенте РФ.
В воскресенье в Оренбургской области выбирают главу региона, среди наблюдателей есть и представители СПЧ.
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"Члены СПЧ рассказали, что была единственная жалоба в ситуационный центр от одного из избирателей, в которой сообщалось, что наблюдатель от КПРФ заснул на одном из избирательных участков. Других жалоб нет", - говорится в сообщении совета.
Отмечается также, что во время выборов наблюдателями зафиксированы незначительные нарушения, например, неправильное расположение видеокамеры. "Серьезных нарушений нет, все остальные были оперативно исправлены. От наблюдателей замечаний нет", - добавляет СПЧ.
На пост главы Оренбургской области претендуют врио губернатора Денис Паслер от "Единой России", Максим Амелин от КПРФ , Анатолий Кобзев от Коммунистической партии социальной справедливости, Сергей Яцын от "Справедливой России" и Константин Горячев от Демократической партии России.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияОренбургская областьПолитика
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