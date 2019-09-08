В ситуационный центр в Оренбуржье поступила жалоба на уснувшего наблюдателя

Единый день голосования в регионах России

УФА, 8 сен – РИА Новости. Единственная жалоба поступила в ситуационный центр на выборах губернатора Оренбургской области - на уснувшего наблюдателя, сообщает совет по правам человека при президенте РФ.

В воскресенье в Оренбургской области выбирают главу региона, среди наблюдателей есть и представители СПЧ.

"Члены СПЧ рассказали, что была единственная жалоба в ситуационный центр от одного из избирателей, в которой сообщалось, что наблюдатель от КПРФ заснул на одном из избирательных участков. Других жалоб нет", - говорится в сообщении совета.

Отмечается также, что во время выборов наблюдателями зафиксированы незначительные нарушения, например, неправильное расположение видеокамеры. "Серьезных нарушений нет, все остальные были оперативно исправлены. От наблюдателей замечаний нет", - добавляет СПЧ.