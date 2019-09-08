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РИА Новости
Культура

Стало известно, когда начнут снимать "Матрицу 4" и "Венома 2"

18:01 08.09.2019
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© Warner Bros. Pictures Co. (1999)Кадр из фильма "Матрица"
Кадр из фильма Матрица
© Warner Bros. Pictures Co. (1999)
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Стало известно, когда начнут снимать самые ожидаемые блокбастеры: четвертую часть научно-фантастической франшизы "Матрица" и супергеройский боевик "Веном 2", сообщает сайт discussingfilm.net.
К "Веному 2" планируют приступить 18 ноября в Лондоне. Главные роли в боевике исполнит Том Харди, Мишель Уильямс и Вуди Харрельсон. Режиссером картины назначили Энди Серкиса.
"Матрицу 4" начнут снимать 10 февраля следующего года в Чикаго. Режиссер - Лана Вачовски.
Известно, что в фильме снова сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Они вернутся к ролям Нео и Тринити. Поклонники предполагают, что герои попробуют восстановить реальный мир после завершения Войны Машин.
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