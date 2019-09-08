Стало известно, когда начнут снимать "Матрицу 4" и "Венома 2"

К "Веному 2" планируют приступить 18 ноября в Лондоне. Главные роли в боевике исполнит Том Харди, Мишель Уильямс и Вуди Харрельсон. Режиссером картины назначили Энди Серкиса.

Известно, что в фильме снова сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Они вернутся к ролям Нео и Тринити. Поклонники предполагают, что герои попробуют восстановить реальный мир после завершения Войны Машин.