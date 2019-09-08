В СФ назвали позицию Киева по выборам в Крыму вмешательством в дела России

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Протест Украины из-за проведения выборов в Крыму является грубым вмешательством во внутренние дела России, заявила сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.

Ранее МИД Украины на своем официальном сайте выразил протест в связи с проведением выборов в парламент и муниципальные советы в Крыму, назвав их "грубым нарушением конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права". В МИД отметили, что их итоги "не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом".

"Протест МИД Украины является грубым вмешательством во внутренние вопросы Российской Федерации", - сказала РИА Новости Ковитиди.

По ее словам, озвученные МИД Украины угрозы привлечь к ответственности всех причастных к организации и проведению выборов в Крыму, должны расцениваться как давление на субъектов избирательного процесса.