В СФ назвали позицию Киева по выборам в Крыму вмешательством в дела России

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Протест Украины из-за проведения выборов в Крыму является грубым вмешательством во внутренние дела России, заявила сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
Ранее МИД Украины на своем официальном сайте выразил протест в связи с проведением выборов в парламент и муниципальные советы в Крыму, назвав их "грубым нарушением конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права". В МИД отметили, что их итоги "не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом".
"Протест МИД Украины является грубым вмешательством во внутренние вопросы Российской Федерации", - сказала РИА Новости Ковитиди.
По ее словам, озвученные МИД Украины угрозы привлечь к ответственности всех причастных к организации и проведению выборов в Крыму, должны расцениваться как давление на субъектов избирательного процесса.
"Заявления МИД Украины не повлияют на исход голосования. Угрозы украинского МИДа, не имеющего никакого отношения к Республике Крым, только повышают явку избирателей", - сказала сенатор.