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РИА Новости
Единый день голосования

В СФ назвали позицию Киева по выборам в Крыму вмешательством в дела России

17:51 08.09.2019 (обновлено: 17:59 08.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор от крымского региона Ольга Ковитиди
Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Протест Украины из-за проведения выборов в Крыму является грубым вмешательством во внутренние дела России, заявила сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
Ранее МИД Украины на своем официальном сайте выразил протест в связи с проведением выборов в парламент и муниципальные советы в Крыму, назвав их "грубым нарушением конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права". В МИД отметили, что их итоги "не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом".
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"Протест МИД Украины является грубым вмешательством во внутренние вопросы Российской Федерации", - сказала РИА Новости Ковитиди.
По ее словам, озвученные МИД Украины угрозы привлечь к ответственности всех причастных к организации и проведению выборов в Крыму, должны расцениваться как давление на субъектов избирательного процесса.
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"Заявления МИД Украины не повлияют на исход голосования. Угрозы украинского МИДа, не имеющего никакого отношения к Республике Крым, только повышают явку избирателей", - сказала сенатор.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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