Роскомнадзор передаст факты о нарушениях Google в парламентскую комиссию

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Роскомнадзор передаст данные о нарушениях российского законодательства о выборах компаниями Google и Facebook в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства, сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Ранее в воскресенье Роскомнадзор сообщил, что выявил политическую рекламу на сайтах Google и Facebook в единый день голосования, когда она запрещена, и расценивает ее как вмешательство во внутренние дела РФ.
"Установленные факты нарушений будут переданы для рассмотрения в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ", - сказал Ампелонский.
Он отметил, что ситуация, когда автоматические рекламные инструменты Google и Facebook используются для распространения политической рекламы в предусмотренный российским законодательством о выборах "день тишины", является регулярной.
"В прошлом году мы уже отрабатывали с указанными компаниями аналогичные ситуации. В их адрес были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это прямо запрещено российским законом. К сожалению, эти рекомендации остались без внимания", - отметил представитель ведомства.