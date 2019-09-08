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РИА Новости
Единый день голосования

Роскомнадзор передаст факты о нарушениях Google в парламентскую комиссию

17:39 08.09.2019
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© PA / Stefan RousseauЛоготип компании Google
Логотип компании Google
© PA / Stefan Rousseau
Логотип компании Google. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Роскомнадзор передаст данные о нарушениях российского законодательства о выборах компаниями Google и Facebook в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства, сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Ранее в воскресенье Роскомнадзор сообщил, что выявил политическую рекламу на сайтах Google и Facebook в единый день голосования, когда она запрещена, и расценивает ее как вмешательство во внутренние дела РФ.
"Установленные факты нарушений будут переданы для рассмотрения в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ", - сказал Ампелонский.
Он отметил, что ситуация, когда автоматические рекламные инструменты Google и Facebook используются для распространения политической рекламы в предусмотренный российским законодательством о выборах "день тишины", является регулярной.
"В прошлом году мы уже отрабатывали с указанными компаниями аналогичные ситуации. В их адрес были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это прямо запрещено российским законом. К сожалению, эти рекомендации остались без внимания", - отметил представитель ведомства.
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