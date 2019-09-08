Роскомнадзор передаст факты о нарушениях Google в парламентскую комиссию

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Роскомнадзор передаст данные о нарушениях российского законодательства о выборах компаниями Google и Facebook в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства, сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Ранее в воскресенье Роскомнадзор сообщил, что выявил политическую рекламу на сайтах Google и Facebook в единый день голосования, когда она запрещена, и расценивает ее как вмешательство во внутренние дела РФ.

"Установленные факты нарушений будут переданы для рассмотрения в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ", - сказал Ампелонский.

Он отметил, что ситуация, когда автоматические рекламные инструменты Google и Facebook используются для распространения политической рекламы в предусмотренный российским законодательством о выборах "день тишины", является регулярной.