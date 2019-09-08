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РИА Новости
Туризм

Пилоты British Airways начнут забастовку, не договорившись с работодателем

17:37 08.09.2019
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© AP Photo / Gareth FullerНеполадки с компьютерной системой привели к отмене всех вылетов авиакомпании British Airways из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик
Неполадки с компьютерной системой привели к отмене всех вылетов авиакомпании British Airways из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик
© AP Photo / Gareth Fuller
ЛОНДОН, 8 сен - РИА Новости, Наталья Копылова. Пилоты британской авиакомпании British Airways (ВА) 9 и 10 сентября проведут забастовку, не получив ответа на свои требования от работодателя, сообщила Британская ассоциация пилотов авиакомпаний BALPA.
"В прошлую среду мы выдвинули предложение руководству BA, которое позволило бы нам отменить забастовки в понедельник и вторник. ВА не ответила", - отметили в ассоциации.
Сама авиакомпания принесла извинения пассажирам за отмененные рейсы и доставленные неудобства. "Если ваш рейс отменен, пожалуйста, не приезжайте в аэропорт", - говорится в сообщении British Airways.
Пилоты BA в августе объявили о намерении провести три дня забастовок 9, 10 и 27 сентября в связи с недовольством оплатой труда. Один день забастовки будет обходиться авиакомпании в 40 миллионов фунтов стерлингов.
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