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РИА Новости
Единый день голосования

Эксперт сравнил организацию процесса выборов в Липецкой области и Швейцарии

17:34 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Избиратель в единый день голосования
ЛИПЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Международный эксперт, адвокат из Швейцарии Сами Мейер, заявил журналистам, что организация выборов главы администрации Липецкой области лучше, чем у него в стране.
Выборы главы администрации Липецкой области проходят в воскресенье, 8 сентября. На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.
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В субботу в Липецкую область для наблюдения за выборами прибыл международный эксперт, адвокат из Швейцарии Сами Мейер. В воскресенье эксперт ознакомится с ходом голосования на избирательных участках в районах области.
"Я был очень сильно удивлен тому, что выборы абсолютно прозрачны. Они организованы очень профессионально. Организация выборного процесса лучше даже, чем в Швейцарии. Касательно меня, я лично никаких нарушений не увидел", - сказал Мейер.
В списках избирателей в Липецкой области значится более 930 тысячи человека. В области - 879 избирательных участков и 14 временных - в больницах.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияЛипецкая областьШвейцарияРоссияПолитика
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