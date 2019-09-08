Эксперт сравнил организацию процесса выборов в Липецкой области и Швейцарии

ЛИПЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Международный эксперт, адвокат из Швейцарии Сами Мейер, заявил журналистам, что организация выборов главы администрации Липецкой области лучше, чем у него в стране.

Выборы главы администрации Липецкой области проходят в воскресенье, 8 сентября. На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.

В субботу в Липецкую область для наблюдения за выборами прибыл международный эксперт, адвокат из Швейцарии Сами Мейер. В воскресенье эксперт ознакомится с ходом голосования на избирательных участках в районах области.

"Я был очень сильно удивлен тому, что выборы абсолютно прозрачны. Они организованы очень профессионально. Организация выборного процесса лучше даже, чем в Швейцарии. Касательно меня, я лично никаких нарушений не увидел", - сказал Мейер.