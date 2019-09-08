Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook в ходе выборов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Роскомнадзор выявил политическую рекламу на сайтах Google и Facebook в единый день голосования, когда она запрещена, заявили в пресс-службе ведомства.

"Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Подобные действия со стороны иностранных компаний Роскомнадзор назвал недопустимыми.

Данные о нарушениях направят в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Он добавил, что автоматические рекламные инструменты Google и Facebook регулярно используются для распространения политической рекламы в "день тишины".

Отмечается, что Роскомнадзор в пятницу предупреждал о недопустимости распространения политической рекламы в субботу и воскресенье из-за проведения выборов.

В этом году в единый день голосования 8 сентября проходят прямые выборы глав 16 регионов, глав Анадыря, Новосибирска и Улан-Удэ, дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва в четырех одномандатных округах, а также выборы в Мосгордуму.