Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook в ходе выборов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Роскомнадзор выявил политическую рекламу на сайтах Google и Facebook в единый день голосования, когда она запрещена, заявили в пресс-службе ведомства.
"Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Подобные действия со стороны иностранных компаний Роскомнадзор назвал недопустимыми.
Данные о нарушениях направят в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Он добавил, что автоматические рекламные инструменты Google и Facebook регулярно используются для распространения политической рекламы в "день тишины".
Отмечается, что Роскомнадзор в пятницу предупреждал о недопустимости распространения политической рекламы в субботу и воскресенье из-за проведения выборов.
В этом году в единый день голосования 8 сентября проходят прямые выборы глав 16 регионов, глав Анадыря, Новосибирска и Улан-Удэ, дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва в четырех одномандатных округах, а также выборы в Мосгордуму.
За сутки до начала дня голосования запрещена любая агитация, проведение партийных акций и митингов, раздача листовок, политическая реклама на телевидении и радио. За днем тишины следует сам день голосования, на протяжении которого также нельзя вести агитацию.