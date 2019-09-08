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РИА Новости
Единый день голосования

Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook в ходе выборов

17:27 08.09.2019 (обновлено: 19:18 08.09.2019)
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© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Роскомнадзор выявил политическую рекламу на сайтах Google и Facebook в единый день голосования, когда она запрещена, заявили в пресс-службе ведомства.
"Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Подобные действия со стороны иностранных компаний Роскомнадзор назвал недопустимыми.
Данные о нарушениях направят в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
4 сентября, 16:24РИА Новости
МИД будет пресекать попытки повлиять на ситуацию в России извне
Он добавил, что автоматические рекламные инструменты Google и Facebook регулярно используются для распространения политической рекламы в "день тишины".
Отмечается, что Роскомнадзор в пятницу предупреждал о недопустимости распространения политической рекламы в субботу и воскресенье из-за проведения выборов.
В этом году в единый день голосования 8 сентября проходят прямые выборы глав 16 регионов, глав Анадыря, Новосибирска и Улан-Удэ, дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва в четырех одномандатных округах, а также выборы в Мосгордуму.
За сутки до начала дня голосования запрещена любая агитация, проведение партийных акций и митингов, раздача листовок, политическая реклама на телевидении и радио. За днем тишины следует сам день голосования, на протяжении которого также нельзя вести агитацию.
Работа информационного центра ЦИК РФ
Вчера, 16:30Единый день голосования
В ЦИК прокомментировали данные о возможном вмешательстве Google в выборы
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Единый день голосованияFacebookYouTubeGoogleРоскомнадзорРоссияВ мире
Популярные комментарии
Руки прочь от Гугл!
8 сентября, 17:35
Владимир Косарев
1857112118
Пхахах, и что Роскомпазор сделает ну скажите уже?)) Ничтожный Телеграм не смогли заблокировать, опозорились как клоуны на весь мир и теперь типа хотят заблокировать гигантов Гугл и Фейсбук?)) Ну удачи ребята, готовлю попкорн посмотреть на это зрелище)
8 сентября, 19:36
oleg1965  
217111236
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