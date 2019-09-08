Комсомольск-на-Амуре подтопило из-за тайфуна "Линлин"

ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Сильные дожди, которые принес в Комсомольск-на-Амуре тайфун "Линлин", в воскресенье подтопили значительную часть городских улиц, подвалы более 260 жилых домов и около 40 социальных объектов, сообщил журналистам пресс-секретарь администрации города Иван Лаврентьев.

"Весь день в городе шел сильный дождь, осадки разной интенсивности будут продолжаться ночью. Сейчас поднялся сильный ветер. Значительная часть улиц города подтоплена ливневыми водами. По предварительным данным, подтоплены подвалы 267 многоквартирных домов, шести социально-культурных учреждений, более 30 образовательных учреждений и четырех медицинских учреждений", - сказал Лаврентьев.

По его словам, воду из городских кварталов откачивают насосами, но они не справляются с таким количеством осадков. Ливни размыли карьер, где добывают грунт для строительства дамб, а также дорогу к нему, работы там временно приостановлены.

"Сегодня ночью все основные силы будут направлены на то, чтобы предотвратить ЧС в результате циклона. Поднялся сильный ветер, шторм, на дамбах возможен перехлест воды. Работы по укреплению дамб продолжатся в понедельник", - сказал Лаврентьев.

По его словам, в зоне подтопления водами Амура находятся также 124 частных дома, 403 приусадебных участка. В пункты временного размещения отселены 39 человек. От электричества в целях безопасности отключено 64 жилых дома.

Он отметил, что рост уровня воды в Амуре в течение последних дней замедлился. За предыдущие сутки он вырос на 3 сантиметра – до 802 сантиметров, за воскресенье еще на пару сантиметров.