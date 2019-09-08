В ОП Москвы предрекли "невиданные результаты" электронного голосования

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель общественной палаты Москвы Константин Ремчуков считает, что результаты электронного голосования на выборах в Мосгордуму по итогам дня будут невиданными, потому что современные технологии доказывают, что люди не теряют интерес к выборам.

"Результат по электронному голосованию - это, конечно, триумф совершенной технологи, привлечение людей к выбором, над всеми традиционными формами агитации. Наличие гаджета, возможность зарегистрироваться и принять участие с помощью гаджетов в голосовании к концу нам дня даст невиданные результаты. Это разбивает гипотезу о том, что люди не интересуются выборами. Люди интересуются, как их мнение, как изъяснение будет учтено в ходе выборов, и люди отдают предпочтение современным технологиям", - сказал Ремчуков.

При этом глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов добавил, что электронное голосование никогда не заменит обычное: они будут идти параллельно.

Явка избирателей на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы по данным на 16.00 мск составила почти 80%.