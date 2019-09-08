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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В ОП Москвы предрекли "невиданные результаты" электронного голосования

17:24 08.09.2019 (обновлено: 04:45 09.09.2019)
10804
© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель общественной палаты Москвы Константин Ремчуков считает, что результаты электронного голосования на выборах в Мосгордуму по итогам дня будут невиданными, потому что современные технологии доказывают, что люди не теряют интерес к выборам.
"Результат по электронному голосованию - это, конечно, триумф совершенной технологи, привлечение людей к выбором, над всеми традиционными формами агитации. Наличие гаджета, возможность зарегистрироваться и принять участие с помощью гаджетов в голосовании к концу нам дня даст невиданные результаты. Это разбивает гипотезу о том, что люди не интересуются выборами. Люди интересуются, как их мнение, как изъяснение будет учтено в ходе выборов, и люди отдают предпочтение современным технологиям", - сказал Ремчуков.
Указатель к избирательному участку в Москве
Вчера, 08:00Выборы в Мосгордуму
На московских выборах поставят эксперимент
При этом глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов добавил, что электронное голосование никогда не заменит обычное: они будут идти параллельно.
Явка избирателей на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы по данным на 16.00 мск составила почти 80%.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке № 90. В выборах принимают участие 225 кандидатов.

Мэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
1 из 16

В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке № 90. В выборах принимают участие 225 кандидатов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Татарстане избирают депутатов Государственного совета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев.

Избиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
2 из 16

В Татарстане избирают депутатов Государственного совета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал выборах губернатора Сахалина. На пост претендуют пять человек.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин голосует на выборах губернатора Сахалинской области в единый день голосования на избирательном участке в Южно-Сахалинске
3 из 16

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал выборах губернатора Сахалина. На пост претендуют пять человек.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крыму проходят выборы в парламент республики и местные советы. Депутат Госдумы Андрей Козенко проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
4 из 16

В Крыму проходят выборы в парламент республики и местные советы. Депутат Госдумы Андрей Козенко проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

В Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер голосовал с семьей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер с семьей голосует на выборах губернатора в единый день голосования на избирательном участке в Челябинске
5 из 16

В Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер голосовал с семьей.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин проголосовал на избирательном участке №173. Ранее Митрохину дважды было отказано в регистрации, однако Мосгорсуд отменил отказ избиркома.

Кандидат в депутаты Московской городской Думы от партии Яблоко Сергей Митрохин голосует на выборах в Московскую городскую Думу
6 из 16

Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин проголосовал на избирательном участке №173. Ранее Митрохину дважды было отказано в регистрации, однако Мосгорсуд отменил отказ избиркома.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В Чеченской Республике проходят муниципальные выборы.

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
7 из 16

В Чеченской Республике проходят муниципальные выборы.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко проголосовал на выборах главы города, на пост претендуют 15 человек.

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске
8 из 16

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко проголосовал на выборах главы города, на пост претендуют 15 человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах — губернаторов.

Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
9 из 16

Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах — губернаторов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
10 из 16

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

На избирательных участках по всей стране и на выборах всех уровней работают 160 тысяч наблюдателей.

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
11 из 16

На избирательных участках по всей стране и на выборах всех уровней работают 160 тысяч наблюдателей.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в день выборов в Мосгордуму.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в Москве в день выборов в Московскую городскую Думу
12 из 16

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в день выборов в Мосгордуму.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.

Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
13 из 16

В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы города и депутатов муниципальных советов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге
14 из 16

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы города и депутатов муниципальных советов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

Избиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
15 из 16

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Впервые на выборах депутатов Мосгордумы реализуется эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех муниципальных округах.

Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
16 из 16

Впервые на выборах депутатов Мосгордумы реализуется эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех муниципальных округах.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 16

В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке № 90. В выборах принимают участие 225 кандидатов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 16

В Татарстане избирают депутатов Государственного совета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 16

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал выборах губернатора Сахалина. На пост претендуют пять человек.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
4 из 16

В Крыму проходят выборы в парламент республики и местные советы. Депутат Госдумы Андрей Козенко проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 16

В Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер голосовал с семьей.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
6 из 16

Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин проголосовал на избирательном участке №173. Ранее Митрохину дважды было отказано в регистрации, однако Мосгорсуд отменил отказ избиркома.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 16

В Чеченской Республике проходят муниципальные выборы.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
8 из 16

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко проголосовал на выборах главы города, на пост претендуют 15 человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 16

Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах — губернаторов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 16

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 16

На избирательных участках по всей стране и на выборах всех уровней работают 160 тысяч наблюдателей.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
12 из 16

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в день выборов в Мосгордуму.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
13 из 16

В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
14 из 16

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы города и депутатов муниципальных советов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
15 из 16

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
16 из 16

Впервые на выборах депутатов Мосгордумы реализуется эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех муниципальных округах.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваПолитика
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