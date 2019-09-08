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РИА Новости
Единый день голосования

В ГД изучат данные о вмешательстве в дела РФ в материалах Google и Facebook

17:12 08.09.2019 (обновлено: 17:14 08.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Заявление замглавы ЦИК Николая Булаева о том, что многие материалы, опубликованные на Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ, будет изучено и проработано, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

"Я думаю, что заявление Булаева, оно будет тщательным образом проработано и будут проведены соответствующие проверки. И по результатам будет принято адекватное решение".

Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный Единая Россия
Анатолий Выборный
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
Парламентарий добавил, что вмешательство в дела России должно иметь как минимум административную ответственность, а как максимум - уголовную.
На внеочередном заседании совета Госдумы 19 августа было принято решение о создании думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. В ее состав вошли 12 депутатов. Возглавил комиссию Василий Пискарев - председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
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Единый день голосованияАнатолий ВыборныйНиколай БулаевGoogleГосдума РФРоссияFacebook, Inc.Политика
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