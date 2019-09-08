В ГД изучат данные о вмешательстве в дела РФ в материалах Google и Facebook

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Заявление замглавы ЦИК Николая Булаева о том, что многие материалы, опубликованные на Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ, будет изучено и проработано, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

"Я думаю, что заявление Булаева, оно будет тщательным образом проработано и будут проведены соответствующие проверки. И по результатам будет принято адекватное решение". Анатолий Выборный Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

Парламентарий добавил, что вмешательство в дела России должно иметь как минимум административную ответственность, а как максимум - уголовную.