В ГД изучат данные о вмешательстве в дела РФ в материалах Google и Facebook

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Заявление замглавы ЦИК Николая Булаева о том, что многие материалы, опубликованные на Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ, будет изучено и проработано, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
"Я думаю, что заявление Булаева, оно будет тщательным образом проработано и будут проведены соответствующие проверки. И по результатам будет принято адекватное решение".
Парламентарий добавил, что вмешательство в дела России должно иметь как минимум административную ответственность, а как максимум - уголовную.
На внеочередном заседании совета Госдумы 19 августа было принято решение о создании думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. В ее состав вошли 12 депутатов. Возглавил комиссию Василий Пискарев - председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
23 августа, 02:24РИА НовостиОбвинения во вмешательстве во внутренние дела России