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РИА Новости
Единый день голосования

ОП не зафиксировала нарушения в регионах, где завершились выборы

17:10 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Избиратель в единый день голосования
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общественная палата РФ не зафиксировала нарушения в тех регионах, где выборы уже закончились и идет подсчет голосов, заявил заместитель секретаря ОП Александр Точенов.
"Констатирую: там, где подведены результаты выборов, (нарушения) не зафиксированы. Ну еще, естественно, идет подсчет голосов. Будем смотреть, будем понимать, что произойдет в ходе подсчета голосов", - рассказал Точенов журналистам.
Он добавил, что большинство сообщений о нарушениях не подтверждаются. В частности, по его словам, сообщения о возгораниях на избирательных участках Сахалина вызвали "шумиху", но в ходе проверки удалось зафиксировать, что никаких нарушений, связанных с этими инцидентами, не произошло.
Возгорание произошло в школе города Невельск Сахалинской области, где расположен избирательный участок на выборах губернатора. По словам главы регионального избиркома Виктории Черкасовой, после возгорания участок продолжил свою работу.
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Вчера, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
В этом году в единый день голосования 8 сентября проходят прямые выборы глав 16 регионов России. Кроме того, в этот же день избирают глав трех столиц субъектов РФ - Анадыря, Новосибирска и Улан-Удэ. Также на 8 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва в четырех одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.
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