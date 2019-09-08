ОП не зафиксировала нарушения в регионах, где завершились выборы

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общественная палата РФ не зафиксировала нарушения в тех регионах, где выборы уже закончились и идет подсчет голосов, заявил заместитель секретаря ОП Александр Точенов.
"Констатирую: там, где подведены результаты выборов, (нарушения) не зафиксированы. Ну еще, естественно, идет подсчет голосов. Будем смотреть, будем понимать, что произойдет в ходе подсчета голосов", - рассказал Точенов журналистам.
Он добавил, что большинство сообщений о нарушениях не подтверждаются. В частности, по его словам, сообщения о возгораниях на избирательных участках Сахалина вызвали "шумиху", но в ходе проверки удалось зафиксировать, что никаких нарушений, связанных с этими инцидентами, не произошло.
Возгорание произошло в школе города Невельск Сахалинской области, где расположен избирательный участок на выборах губернатора. По словам главы регионального избиркома Виктории Черкасовой, после возгорания участок продолжил свою работу.
Вчера, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России
В этом году в единый день голосования 8 сентября проходят прямые выборы глав 16 регионов России. Кроме того, в этот же день избирают глав трех столиц субъектов РФ - Анадыря, Новосибирска и Улан-Удэ. Также на 8 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва в четырех одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.