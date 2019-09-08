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РИА Новости

ОП РФ пока не зафиксировала серьезных нарушений на выборах в регионах

17:08 08.09.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБюллетень на избирательном участке
Бюллетень на избирательном участке
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Серьезных нарушений на выборах, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, в ходе деятельности рабочих мониторинговых групп и штабов Общественной палаты в регионах страны не зафиксировано. Об этом заявил на брифинге заместитель секретаря ОП РФ Александр Точенов.
Он также напомнил, что в рамках подготовки к единому дню голосования в Общественной палате РФ сформирован ситуационный центр по наблюдению за выборами. При общественных палатах либо при уполномоченных по правам человека в регионах созданы штабы и рабочие группы по общественному наблюдению. Всего силами федеральной и региональных палат было подготовлено более 40 тысяч наблюдателей, 39,5 тысячи из которых присутствуют на избирательных участках.
"Выборы пока идут, сигналы о нарушениях и подозрениях на нарушения поступают в достаточном количестве. Много сигналов, что якобы есть нарушения, в сети, особенно от так называемых правозащитников. Но на данный момент констатирую, что там, где голосование завершилось, ничего серьезного не зафиксировано, хотя мы еще будем следить за подсчетом голосов", – сказал Точенов.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
Вчера, 10:12Единый день голосования
Замглавы ЦИК надеется, что наблюдатели на выборах будут объективны
По его словам, организаторы и общественные штабы постарались сделать выборы максимально прозрачными. "Насколько это получилось, мы будем смотреть дальше и мониторить ситуацию", – добавил он.
Как сообщил заместитель руководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев, наибольшее количество мелких нарушений по всем регионам зафиксировано со стороны КПРФ, за исключением Хабаровского края, откуда поступило большое число жалоб на деятельность ЛДПР.
"Продолжаем наблюдать дальше. Наши общественные штабы работают, мы анализируем информацию и сразу проверяем ее. Напомню, что у нас есть возможность дозвониться до каждого избирательного участка и у каждого конкретного наблюдателя выяснить, что происходило", – добавил Григорьев.
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