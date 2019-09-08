СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Абхазская милиция перекрыла движение автомобилей около здания ЦИК в центре Сухума, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Рауль Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%). Ранее ЦИК Абхазии сообщил, что второй тур выборов президента по явке состоялся, она преодолела барьер в 25%.
Движение автомобилей перекрыто по улице Конфедератов, на которой находится здание ЦИК. Около ЦИК также дежурит большое число милиционеров. Они объясняют это соображениями безопасности.
Ранее глава МВД Абхазии заявил о готовности пресечь любые провокации в республике.
Начало избирательной кампании в республике было отмечено массовыми митингами оппозиции.