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РИА Новости

Абхазская милиция перекрыла движение автомобилей около здания ЦИК

17:02 08.09.2019
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© Sputnik / Илона ХварцкияАвтомобиль МВД Абхазии
Автомобиль МВД Абхазии
© Sputnik / Илона Хварцкия
Автомобиль МВД Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Абхазская милиция перекрыла движение автомобилей около здания ЦИК в центре Сухума, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Рауль Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%). Ранее ЦИК Абхазии сообщил, что второй тур выборов президента по явке состоялся, она преодолела барьер в 25%.
Движение автомобилей перекрыто по улице Конфедератов, на которой находится здание ЦИК. Около ЦИК также дежурит большое число милиционеров. Они объясняют это соображениями безопасности.
Ранее глава МВД Абхазии заявил о готовности пресечь любые провокации в республике.
Начало избирательной кампании в республике было отмечено массовыми митингами оппозиции.
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