Абхазская милиция перекрыла движение автомобилей около здания ЦИК

В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Рауль Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%). Ранее ЦИК Абхазии сообщил, что второй тур выборов президента по явке состоялся, она преодолела барьер в 25%.