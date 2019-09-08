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РИА Новости
Единый день голосования

Врио главы Забайкалья лидирует после обработки 22% протоколов

16:54 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Единый день голосования в регионах России
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов набирает 90,12% голосов на выборах главы региона после обработки 22% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 22,11% протоколов, Осипов набирает 90,12% голосов, Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - 3,34%, Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" - 2,33%.
В списке кандидатов на пост губернатора Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Забайкальском крае, Александр Осипов – самовыдвиженец, Вячеслав Ушаков, выдвинутый от забайкальского отделения партии "Патриоты России", Яна Шпак от регионального отделения всероссийской политической партии "Партия роста".
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияЦИК РФЗабайкальский крайПолитика
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