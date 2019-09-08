Врио главы Забайкалья лидирует после обработки 22% протоколов

По данным ЦИК, обработано 22,11% протоколов, Осипов набирает 90,12% голосов, Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - 3,34%, Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" - 2,33%.

В списке кандидатов на пост губернатора Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Забайкальском крае, Александр Осипов – самовыдвиженец, Вячеслав Ушаков, выдвинутый от забайкальского отделения партии "Патриоты России", Яна Шпак от регионального отделения всероссийской политической партии "Партия роста".