Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T16:45Z
https://ria.ru/20190908/1558454163.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155647/09/1556470994_0:269:2686:1780_1036x0_80_0_0_db86b20568ba532d2ceffc47691fd066.jpg
РИА Новости

Врио губернатора Севастополя рассказал, почему не голосовал на выборах

16:45 08.09.2019
3376
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев . Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев выразил сожаление, что не смог принять участие в выборах городского парламента второго созыва из-за отсутствия регистрации.
"Я на этих выборах не голосовал, потому как (я не скрывал), что приехав в Севастополь, я снял в аренду квартиру. Как вы знаете, когда человек арендует квартиру, то арендодатель не стремится прописывать на постоянной основе… У меня оформляется временная регистрация, даже если бы она была оформлена на момент сегодняшнего голосования, она не дала бы право участвовать в выборах", - сказал журналистам Развожаев.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Вчера, 11:03Единый день голосования
Аксенов рассказал, что изменится в Крыму после выборов
Он отметил, что согласно законодательству Севастополя, временная регистрация дает право голосовать на выборах губернатора, но не парламента.
"Поэтому, к сожалению, я сегодня не голосовал, недвижимости в Севастополе у меня никакой нет. Я снимаю квартиру и не смог присоединиться к выборному процессу", - добавил врио губернатора.
Выборы депутатов второго созыва законодательного собрания Севастополя проходят по смешанной системе. В парламенте региона 24 депутата, из них две трети (16 депутатов) избираются по партийным спискам, восемь - по мажоритарным округам. На места в парламенте претендуют представители "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и "Коммунистов России". В выборах принимают участие 54 кандидата-одномандатника.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Вчера, 16:38Единый день голосования
В ЦИК назвали давление Украины на избирком Крыма бессмысленным
810122
Обсудить 0
Михаил РазвожаевСевастопольПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Крымские татары призвали осторожно относиться к планам Зеленского
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Лента
новостей
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Американский истребитель F-16C с авиабомбой B61-12
Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно
Улицы Варшавы в огне. Кадр из фильма Обыкновенный фашизм
Минобороны рассекретило документы, касающиеся начала Второй мировой войны
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Знак биологическая опасность
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Украинские силовики обстреляли красное Знамя Победы
Украинские силовики расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы
Стоп-кадр передачи с участием пилота борта №1 Владимира Федорушкина
Экс-пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным на борту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
09:37Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
09:36Хоррор "Оно-2" возглавил российский прокат в выходные
09:35В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
09:32Информация о вбросе на одном из участков в Башкирии не подтвердилась
09:31На Кубани проверят обстоятельства смерти ребенка в больнице
Лента новостейМолния