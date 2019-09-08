Врио губернатора Севастополя рассказал, почему не голосовал на выборах

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев выразил сожаление, что не смог принять участие в выборах городского парламента второго созыва из-за отсутствия регистрации.
"Я на этих выборах не голосовал, потому как (я не скрывал), что приехав в Севастополь, я снял в аренду квартиру. Как вы знаете, когда человек арендует квартиру, то арендодатель не стремится прописывать на постоянной основе… У меня оформляется временная регистрация, даже если бы она была оформлена на момент сегодняшнего голосования, она не дала бы право участвовать в выборах", - сказал журналистам Развожаев.
Он отметил, что согласно законодательству Севастополя, временная регистрация дает право голосовать на выборах губернатора, но не парламента.
"Поэтому, к сожалению, я сегодня не голосовал, недвижимости в Севастополе у меня никакой нет. Я снимаю квартиру и не смог присоединиться к выборному процессу", - добавил врио губернатора.
Выборы депутатов второго созыва законодательного собрания Севастополя проходят по смешанной системе. В парламенте региона 24 депутата, из них две трети (16 депутатов) избираются по партийным спискам, восемь - по мажоритарным округам. На места в парламенте претендуют представители "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и "Коммунистов России". В выборах принимают участие 54 кандидата-одномандатника.