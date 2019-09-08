Врио губернатора Севастополя рассказал, почему не голосовал на выборах

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев выразил сожаление, что не смог принять участие в выборах городского парламента второго созыва из-за отсутствия регистрации.

"Я на этих выборах не голосовал, потому как (я не скрывал), что приехав в Севастополь, я снял в аренду квартиру. Как вы знаете, когда человек арендует квартиру, то арендодатель не стремится прописывать на постоянной основе… У меня оформляется временная регистрация, даже если бы она была оформлена на момент сегодняшнего голосования, она не дала бы право участвовать в выборах", - сказал журналистам Развожаев.

Он отметил, что согласно законодательству Севастополя, временная регистрация дает право голосовать на выборах губернатора, но не парламента.

"Поэтому, к сожалению, я сегодня не голосовал, недвижимости в Севастополе у меня никакой нет. Я снимаю квартиру и не смог присоединиться к выборному процессу", - добавил врио губернатора.