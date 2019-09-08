В ЦИК назвали давление Украины на избирком Крыма бессмысленным

"Работа в Крыму в избирательных комиссиях имеет, конечно, свой оттенок: до последнего времени Украина достаточно сильно пыталась психологически воздействовать на всех, кто работает в комиссии, вносила председателя избирательной комиссии, да и просто членов комиссии на свои разные сайты, которыми пыталась людей психологически сломать. Но, на мой взгляд, это бессмысленна задача", - сказал Булаев в информцентре ЦИК.