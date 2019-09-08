В ЦИК прокомментировали данные о возможном вмешательстве Google в выборы

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.
"Многое из того, что там есть, можно отнести к тем материалам, которые точно влияют на человека, делающего выбор. Когда влияют, то я уверен, что это можно рассматривать как вмешательство во внутренние дела", - сказал Булаев журналистам, комментируя сообщения ОП РФ о вмешательстве Facebook и Google в выборы.
"То, что (есть) желание вмешаться в наши дела сейчас, отлаживаются какие-то инструменты и механизмы, продолжается совершенствование перед 2021 годом, а что будет в 2024, - в этом ни у кого никаких сомнений нет", - добавил он.
В свою очередь глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил в ходе пресс-конференции в комиссии, что социальные сети заранее предупредили о возможных нарушениях. "Несколько дней назад все эти сети были предупреждены о возможных нарушениях избирательного законодательства. В первую очередь, это связано с публикациями в день тишины и в день выборов", - сказал Горбунов.
По его словам, соцсети были предупреждены об ответственности за подобные публикации. "Чем это закончится, это не наша компетенция... Смотря какие будут выявлены нарушения, такие санкции могут быть применены ", - отметил Горбунов.