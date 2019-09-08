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РИА Новости
Единый день голосования

В ЦИК прокомментировали данные о возможном вмешательстве Google в выборы

16:30 08.09.2019 (обновлено: 16:44 08.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.
"Многое из того, что там есть, можно отнести к тем материалам, которые точно влияют на человека, делающего выбор. Когда влияют, то я уверен, что это можно рассматривать как вмешательство во внутренние дела", - сказал Булаев журналистам, комментируя сообщения ОП РФ о вмешательстве Facebook и Google в выборы.
"То, что (есть) желание вмешаться в наши дела сейчас, отлаживаются какие-то инструменты и механизмы, продолжается совершенствование перед 2021 годом, а что будет в 2024, - в этом ни у кого никаких сомнений нет", - добавил он.
В свою очередь глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил в ходе пресс-конференции в комиссии, что социальные сети заранее предупредили о возможных нарушениях. "Несколько дней назад все эти сети были предупреждены о возможных нарушениях избирательного законодательства. В первую очередь, это связано с публикациями в день тишины и в день выборов", - сказал Горбунов.
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По его словам, соцсети были предупреждены об ответственности за подобные публикации. "Чем это закончится, это не наша компетенция... Смотря какие будут выявлены нарушения, такие санкции могут быть применены ", - отметил Горбунов.
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