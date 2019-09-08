В ЦИК прокомментировали данные о возможном вмешательстве Google в выборы

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

"Многое из того, что там есть, можно отнести к тем материалам, которые точно влияют на человека, делающего выбор. Когда влияют, то я уверен, что это можно рассматривать как вмешательство во внутренние дела", - сказал Булаев журналистам, комментируя сообщения ОП РФ о вмешательстве Facebook и Google в выборы.

"То, что (есть) желание вмешаться в наши дела сейчас, отлаживаются какие-то инструменты и механизмы, продолжается совершенствование перед 2021 годом, а что будет в 2024, - в этом ни у кого никаких сомнений нет", - добавил он.

В свою очередь глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил в ходе пресс-конференции в комиссии, что социальные сети заранее предупредили о возможных нарушениях. "Несколько дней назад все эти сети были предупреждены о возможных нарушениях избирательного законодательства. В первую очередь, это связано с публикациями в день тишины и в день выборов", - сказал Горбунов.