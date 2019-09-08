В Марокко не менее девяти человек погибли в ДТП с автобусом

НУАКШОТ, 8 сен - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли в результате ДТП с автобусом в провинции ар-Рашидийя на востоке Марокко, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении местных властей.

Как сообщается в заявлении, автобус перевернулся из-за наводнений в районе Кантара Вад в провинции ар-Рашидийя.