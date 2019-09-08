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РИА Новости

В Марокко не менее девяти человек погибли в ДТП с автобусом

16:17 08.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЦентр города Касабланки в Марокко. Архивное фото
Центр города Касабланки в Марокко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Центр города Касабланки в Марокко. Архивное фото. Архивное фото
НУАКШОТ, 8 сен - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли в результате ДТП с автобусом в провинции ар-Рашидийя на востоке Марокко, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении местных властей.
Как сообщается в заявлении, автобус перевернулся из-за наводнений в районе Кантара Вад в провинции ар-Рашидийя.
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Отмечается, что 29 пассажиров автобуса были спасены, пострадавшие были доставлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи, в настоящее время идет поиск пропавших без вести пассажиров.
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