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РИА Новости

"На Байконуре похолодало". Робот "Федор" попросил папаху Рогозина

16:10 08.09.2019 (обновлено: 18:44 08.09.2019)
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© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкПодготовка робота Skybot F-850 (робота "Федора") на Байконуре к полету к МКС
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Робот "Федор" оценил головной убор главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который тот надел в честь победы российского борца UFC Хабиба Нурмагомедова.
Ранее Рогозин поздравил спортсмена с победой над американцем Дастином Пуарье и опубликовал снимок в папахе.
В свою очередь, "Федор" написал в твиттере, что на Байконуре похолодало: так, например, в ночь на воскресенье температура опустилась до 14 градусов.
"Такая шапка мне тоже нужна", — отметил он.
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Эксперимент с ним на МКС проводился космонавтами Алексеем Овчининым и Александром Скворцовым 30 и 31 августа, а также первого сентября. Планируется, что в будущем робот "Федор" полетит на новом космическом корабле "Федерация", а также совершит выход в открытый космос.
В субботу "Федор" вернулся с Международной космической станции на Землю.
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