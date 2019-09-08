"На Байконуре похолодало". Робот "Федор" попросил папаху Рогозина

Подготовка робота Skybot F-850 (робота "Федора") на Байконуре к полету к МКС

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Робот "Федор" оценил головной убор главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который тот надел в честь победы российского борца UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Рогозин поздравил спортсмена с победой над американцем Дастином Пуарье и опубликовал снимок в папахе.

В свою очередь, "Федор" написал в твиттере, что на Байконуре похолодало: так, например, в ночь на воскресенье температура опустилась до 14 градусов.

"Такая шапка мне тоже нужна", — отметил он.

На Байконуре чувствуется наступление осени. Сегодня ночью температура опустилась до 14°С. Такая шапка мне тоже нужна.

Спускаемый аппарат будет доставлен в город Королёв на "Энергию" во вторник. Жду встречи с моими друзьями-специалистами, которые помогали мне готовиться к полёту. https://t.co/o3wNJAzZyq — FEDOR (@FEDOR37516789) 8 сентября 2019 г.

Робота "Федора" разработали в Фонде перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника".

Эксперимент с ним на МКС проводился космонавтами Алексеем Овчининым и Александром Скворцовым 30 и 31 августа, а также первого сентября. Планируется, что в будущем робот "Федор" полетит на новом космическом корабле "Федерация", а также совершит выход в открытый космос.