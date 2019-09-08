В Волгоградской области три человека погибли в ДТП

ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Трое человек погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе под Волгоградом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в 15.25 по местному времени (14.25 мск) автомобиль Лада Калина вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo на трассе в Иловлинском районе.
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"В результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля 1999 и 1997 годов рождения погибли", - сообщили в полиции.