В Волгоградской области три человека погибли в ДТП

ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Трое человек погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе под Волгоградом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, в 15.25 по местному времени (14.25 мск) автомобиль Лада Калина вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo на трассе в Иловлинском районе.