Явка на выборах в Вологодской области к 15.00 составила 26,1%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Вологодской области на 15.00 мск составила 26,11%, сообщает Избирательная комиссия региона.

"По состоянию на 15.00 явка избирателей в Вологодской области составила 26,11%, проголосовали 243 739 человек", - говорится в сообщении.

Лидерами по числу пришедших на участки избирателей стали Усть-Кубинский район – 46,82%, Нюксенский район – 46,3%, Тарногский район – 44,59%.

В области голосуют более 930 тысяч человек, более одной тысячи из них проголосуют впервые. В регионе работают 968 участков для голосования.

На пост главы региона претендуют действующий губернатор Олег Кувшинников от партии "Единая Россия", Ольга Ширикова от ЛДПР, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс", Алексей Рылеев от "Родины", Маргарита Савоськина от "Справедливой России".