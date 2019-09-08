Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T16:00Z
https://ria.ru/20190908/1558452184.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155844/91/1558449134_0:0:3073:1728_1036x0_80_0_0_0c424bc2740ae64d167344a106c2efeb.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах главы Калмыкии к 15.00 составила более 46%

16:00 08.09.2019
765
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзбиратели на избирательном участке в единый день голосования
Избиратели на избирательном участке в единый день голосования
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Избиратели на избирательном участке в единый день голосования
ЭЛИСТА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Калмыкии к 15.00 составила 46,5%, сообщается на сайте избирательной комиссии региона.
По информации сайта избирательной комиссии республики, явка избирателей на 15 часов дня составила 46,5%, лидером по явке избирателей является Городовиковский район, здесь проголосовало уже 50%. По данным ведомства, на выборах главы региона в 2014 году явка на это же время составляла 40,84%.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
Выборы главы Калмыкии проходят в единый день голосования 8 сентября 2019 года. На должность претендуют четыре кандидата: Бату Хасиков (действующий врио главы республики, "Единая Россия"), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), Петр Вышкварок (ЛДПР), Батыр Мучаев ("Патриоты России"). Кроме того, в Элисте выбирают депутатов в городское собрание.
В Калмыкии около 205 тысяч избирателей, явка на 12 часов была чуть более 30%.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
200000
Обсудить 0
Единый день голосованияКалмыкияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
РИА
Новости
Врио главы Калмыкии Бату Хасиков
Бату Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после подсчета 90% голосов
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Лента
новостей
Пенсионерка на избирательном участке
Явка на выборах главы Калмыкии к 10 утра составила 11,33%
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью
Выборы в Мосгордуму VII созыва
На выборах в Мосгордуму обработали протоколы голосования в трети округов
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Улицы Варшавы в огне. Кадр из фильма Обыкновенный фашизм
Минобороны рассекретило документы, касающиеся начала Второй мировой войны
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Мэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
09:37Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
09:36Хоррор "Оно-2" возглавил российский прокат в выходные
09:35В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
Лента новостейМолния