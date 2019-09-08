Явка на выборах главы Калмыкии к 15.00 составила более 46%

Избиратели на избирательном участке в единый день голосования

Избиратели на избирательном участке в единый день голосования

ЭЛИСТА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Калмыкии к 15.00 составила 46,5%, сообщается на сайте избирательной комиссии региона.

По информации сайта избирательной комиссии республики, явка избирателей на 15 часов дня составила 46,5%, лидером по явке избирателей является Городовиковский район, здесь проголосовало уже 50%. По данным ведомства, на выборах главы региона в 2014 году явка на это же время составляла 40,84%.

Выборы главы Калмыкии проходят в единый день голосования 8 сентября 2019 года. На должность претендуют четыре кандидата: Бату Хасиков (действующий врио главы республики, "Единая Россия"), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), Петр Вышкварок (ЛДПР), Батыр Мучаев ("Патриоты России"). Кроме того, в Элисте выбирают депутатов в городское собрание.