Источник назвал заводской брак причиной крушения Су-25 на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 8 сен — РИА Новости. Причиной крушения Су-25УБ в Ставропольском крае стал заводской брак на крыле, а не ошибка пилота, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, останки погибших направлены на генетическую экспертизу в Ростов-на-Дону.

"Фрагменты тел не более 12 сантиметров, по ДНК будут определять. Прощание будет в пятницу в части, если успеют сделать экспертизу", — отметил собеседник.

Неподалеку от места крушения пилотам установят памятник.

"Одного из пилотов похоронят в Беларуси", — добавил источник.