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РИА Новости

Источник назвал заводской брак причиной крушения Су-25 на Ставрополье

15:50 08.09.2019 (обновлено: 17:24 08.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Штурмовик Су-25. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 8 сен — РИА Новости. Причиной крушения Су-25УБ в Ставропольском крае стал заводской брак на крыле, а не ошибка пилота, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, останки погибших направлены на генетическую экспертизу в Ростов-на-Дону.
"Фрагменты тел не более 12 сантиметров, по ДНК будут определять. Прощание будет в пятницу в части, если успеют сделать экспертизу", — отметил собеседник.
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Источник рассказал о погибших на Ставрополье пилотах Су-25
Неподалеку от места крушения пилотам установят памятник.
"Одного из пилотов похоронят в Беларуси", — добавил источник.
Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение во вторник примерно в 38 километрах юго-западнее Буденновска. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и полностью разрушилось. Оба пилота погибли.
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