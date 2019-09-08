Источник назвал заводской брак причиной крушения Су-25 на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 8 сен — РИА Новости. Причиной крушения Су-25УБ в Ставропольском крае стал заводской брак на крыле, а не ошибка пилота, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, останки погибших направлены на генетическую экспертизу в Ростов-на-Дону.
"Фрагменты тел не более 12 сантиметров, по ДНК будут определять. Прощание будет в пятницу в части, если успеют сделать экспертизу", — отметил собеседник.
Неподалеку от места крушения пилотам установят памятник.
"Одного из пилотов похоронят в Беларуси", — добавил источник.
Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение во вторник примерно в 38 километрах юго-западнее Буденновска. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и полностью разрушилось. Оба пилота погибли.