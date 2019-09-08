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РИА Новости

Глава Ингушетии Калиматов сосредоточится на решении социальных проблем

15:50 08.09.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой главы ИнгушетииГлава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Ингушетии
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
МАГАС, 8 сен – РИА Новости. Избранный в воскресенье депутатами народного собрания главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что в первую очередь намерен сосредоточиться на решении социальных проблем региона.
Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны. Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали Калиматова, кандидатуру которого на эту должность предложил президент России Владимир Путин.
Глава республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
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"Задач много, и мы будем решать их пошагово. Первоочередные, пусть это прозвучит банально, но у нас в Конституции РФ прописано, что государство у нас социальное. Именно социальные вопросы, которые касаются и малого ребенка и уважаемого дедушки", - сказал Калиматов в воскресенье журналистам в Магасе после церемонии инаугурации.
Он также отметил, что власти республики намерены решать проблемы молодежи. "У нас сейчас проходит конкурс кадровый, уже более 2,5 тысячи человек зарегистрировались (для участия в нем – ред.), и это люди до 40 лет. Это тоже один из способов борьбы с безработицей", - добавил глава Ингушетии.
Махмуд-Али Калиматов
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Кроме того, Калиматов предложил создавать в центрах занятости республики условия для переобучения новым специальностям, так как в регионе очень много выпускников гуманитарных вузов.
"Также надо заставить бизнес, чтобы они не в конвертах деньги отдавали, а принимали на работу людей, выдавали им трудовые книжки, и они пользовались всеми социальными благами", - пояснил глава республики.
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