Глава Ингушетии Калиматов сосредоточится на решении социальных проблем

МАГАС, 8 сен – РИА Новости. Избранный в воскресенье депутатами народного собрания главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что в первую очередь намерен сосредоточиться на решении социальных проблем региона.

Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны. Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали Калиматова, кандидатуру которого на эту должность предложил президент России Владимир Путин.

"Задач много, и мы будем решать их пошагово. Первоочередные, пусть это прозвучит банально, но у нас в Конституции РФ прописано, что государство у нас социальное. Именно социальные вопросы, которые касаются и малого ребенка и уважаемого дедушки", - сказал Калиматов в воскресенье журналистам в Магасе после церемонии инаугурации.

Он также отметил, что власти республики намерены решать проблемы молодежи. "У нас сейчас проходит конкурс кадровый, уже более 2,5 тысячи человек зарегистрировались (для участия в нем – ред.), и это люди до 40 лет. Это тоже один из способов борьбы с безработицей", - добавил глава Ингушетии.

Кроме того, Калиматов предложил создавать в центрах занятости республики условия для переобучения новым специальностям, так как в регионе очень много выпускников гуманитарных вузов.