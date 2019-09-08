Крымские татары призвали осторожно относиться к планам Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь

Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. К освобождению осужденных за участие в Крыму в экстремистских организациях нужно подходить осторожно, сказал глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности второго этапа освобождения украинцев, в том числе и тех, кто находится в тюрьмах в Крыму.

С субботу состоялось одновременное освобождение осужденных в рамках договоренностей Москвы и Киева. Обмен проведен по формуле "35 на 35". Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, известно ли ему, что еще много украинцев и крымских татар остаются в тюрьмах, заявил о возможности второго этапа освобождения, в том числе и тех, кто находится в тюрьмах в Крыму.

"Несомненно, освобождение из украинского заключения граждан (России.— Прим. ред.) — это позитивный шаг в восстановлении отношений между двумя государствами. Но, несмотря на это, нужно подходить очень осторожно к вопросу возвращения преступников, которые осуждены за участие в Крыму в организациях "Хизб ут-Тахрир"* и "Меджлис крымско-татарского народа"*, — сказал РИА Новости Умеров.

По его словам, лидеры организации "Меджлис крымско-татарского народа"* и организаторы блокады Крыма, скрывающиеся на Украине, уже анонсируют и требуют возвращения осужденных за экстремистскую деятельность в крымском регионе своих сторонников.

"Если это когда-либо произойдет, то может вызвать новую волну провокаций со стороны участников запрещенных в России организаций, понимающих, что их тоже потом освободят. Кроме того, это даст новый повод для нападок со стороны наших европейских и заокеанских партнеров", — сказал Умеров.