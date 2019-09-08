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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах в Мурманской области к 15.00 мск составила более 24%

15:44 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей Мурманской области на выборах главы региона к 15.00 превысила 24%, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.
"Явка на 15.00 мск составила 24,34%", - сказали в комиссии.
Пять лет назад на аналогичных выборах к этому времени проголосовали 21,6%. По-прежнему лидируют военные городки, в частности, высокие показатели явки остаются в ЗАТО Островной, гарнизоне Видяево и ЗАТО Североморск.
Всего на выборах губернатора Мурманской области зарегистрировано шесть кандидатов, все – представители различных политических партий: Михаил Антропов (КПРФ), Максим Белов (ЛДПР), Василий Буров ("Справедливая Россия"), Виталий Измайлов ("Гражданская платформа"), Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Андрей Чибис ("Единая Россия").
Кроме того, в Мурманской области проходят выборы депутатов местных советов в 15 муниципалитетах. Всего в Мурманской области открыт для голосования 591 избирательный участок.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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