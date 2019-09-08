Калиматов сменит кадровый состав правительства Ингушетии

МАГАС, 8 сен – РИА Новости. Избранный в воскресенье депутатами парламента главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что собирается менять кадровый состав регионального правительства, но в нем останутся опытные профессионалы.

Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны. Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали Калиматова, кандидатуру которого на эту должность предложил президент России Владимир Путин.

"Будет меняться и правительство, и кадровый состав. Но нельзя без опытных людей, которые честно и порядочно относятся к своему делу, они тоже будут дальше работать и приносить пользу и благо нашей республике", - сказал Калиматов в воскресенье журналистам в Магасе. При этом он не стал уточнять, на сколько процентов поменяется состав кабинета министров.