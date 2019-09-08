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РИА Новости

Калиматов сменит кадровый состав правительства Ингушетии

15:38 08.09.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия / Перейти в фотобанкГлава республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия
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Глава республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
МАГАС, 8 сен – РИА Новости. Избранный в воскресенье депутатами парламента главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что собирается менять кадровый состав регионального правительства, но в нем останутся опытные профессионалы.
Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны. Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали Калиматова, кандидатуру которого на эту должность предложил президент России Владимир Путин.
Махмуд-Али Калиматов
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"Будет меняться и правительство, и кадровый состав. Но нельзя без опытных людей, которые честно и порядочно относятся к своему делу, они тоже будут дальше работать и приносить пользу и благо нашей республике", - сказал Калиматов в воскресенье журналистам в Магасе. При этом он не стал уточнять, на сколько процентов поменяется состав кабинета министров.
Говоря о качествах, которыми должны обладать члены нового правительства Ингушетии, главным из них он назвал порядочность. "Я в это вкладываю профессионализм, твердость в решениях и самое главное для любого руководителя, это когда ты обязан сказать нет, говорить нет, а когда надо сказать да, иметь мужество и внутренний стержень сказать да", - пояснил Калиматов.
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