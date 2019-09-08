Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 ноября 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал слова протоиерея Смирнова о российских мужчинах.

Ранее церковнослужитель заявил , что сегодня "настоящие мужчины" стали штучным товаром. По его мнению, влияние на них женского воспитания привело к национальной трагедии в стране.

"Мода пошла на женоподобных мужиков. Приходят западные тенденции", - заявил он в комментарии телеканалу РЕН ТВ.

Политик считает, что современные россияне становятся все более похожими на своих спутниц. В уничтожении их "мужского начала" он обвинил феминисток, продвигающих идеи равенства полов.

Также Милонов посетовал, что современные общеобразовательные учреждения не занимаются воспитанием детей.