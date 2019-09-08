МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал слова протоиерея Смирнова о российских мужчинах.
Ранее церковнослужитель заявил, что сегодня "настоящие мужчины" стали штучным товаром. По его мнению, влияние на них женского воспитания привело к национальной трагедии в стране.
21 июля 2017, 20:29РИА НовостиПутин не видит в феминизме ничего плохого
Милонов выразил аналогичную оценку.
"Мода пошла на женоподобных мужиков. Приходят западные тенденции", - заявил он в комментарии телеканалу РЕН ТВ.
Политик считает, что современные россияне становятся все более похожими на своих спутниц. В уничтожении их "мужского начала" он обвинил феминисток, продвигающих идеи равенства полов.
Также Милонов посетовал, что современные общеобразовательные учреждения не занимаются воспитанием детей.
"Вопрос в ценностях. Поскольку у нас современная школа перестала воспитывать, а стала только обучать. Извините, но правилом буравчика мужиком не станешь", - заключил он.