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РИА Новости

Милонов прокомментировал слова протоиерея Смирнова о российских мужчинах

15:36 08.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 ноября 2017
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал слова протоиерея Смирнова о российских мужчинах.
Ранее церковнослужитель заявил, что сегодня "настоящие мужчины" стали штучным товаром. По его мнению, влияние на них женского воспитания привело к национальной трагедии в стране.
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Милонов выразил аналогичную оценку.
"Мода пошла на женоподобных мужиков. Приходят западные тенденции", - заявил он в комментарии телеканалу РЕН ТВ.
Политик считает, что современные россияне становятся все более похожими на своих спутниц. В уничтожении их "мужского начала" он обвинил феминисток, продвигающих идеи равенства полов.
Также Милонов посетовал, что современные общеобразовательные учреждения не занимаются воспитанием детей.
"Вопрос в ценностях. Поскольку у нас современная школа перестала воспитывать, а стала только обучать. Извините, но правилом буравчика мужиком не станешь", - заключил он.
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