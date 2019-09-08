Протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в разговоре с церковнослужителями Сызранской епархии выразил мнение, что современные мужчины — национальная трагедия.
По его словам, сейчас даже при поиске жены мужчина ищет "вторую маму".
"Русская женщина — это очень сильное существо по своей, как это сейчас модно говорить, генетике. Она и коня на ходу остановит, и в горящую избу войдет. А мужчина — нет".
Так, отвечая на вопрос о роли мужчины в семье, священнослужитель отметил, что под влиянием женского воспитания настоящие мужчины стали "штучным товаром".
Протоиерей выразил мнение, что из-за большевистской пропаганды женщины "выгнали мужчин из дома на работу".
"Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи. Работать должен мужик, и он на этой работе закалялся. А те дети, которые у этой матери были, они все время были в конкурентной борьбе, они друг с другом дрались", — сказал священнослужитель, добавив, что сегодня на юношу "рявкают" дома, его также обижают в школе.
Он подчеркнул, что женщины не способны справиться с воспитанием детей: "Сама психика так устроена. Мужчина смотрит дальше".
Смирнов также предложил направлять мальчиков, которые растут без отцов, в кадетский корпус, где "подготовят новых людей".