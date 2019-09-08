Протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

"Русская женщина — это очень сильное существо по своей, как это сейчас модно говорить, генетике. Она и коня на ходу остановит, и в горящую избу войдет. А мужчина — нет".

"Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи. Работать должен мужик, и он на этой работе закалялся. А те дети, которые у этой матери были, они все время были в конкурентной борьбе, они друг с другом дрались", — сказал священнослужитель, добавив, что сегодня на юношу "рявкают" дома, его также обижают в школе.