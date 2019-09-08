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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

12:51 08.09.2019 (обновлено: 15:09 08.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Протоиерей Дмитрий Смирнов . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в разговоре с церковнослужителями Сызранской епархии выразил мнение, что современные мужчины — национальная трагедия.
По его словам, сейчас даже при поиске жены мужчина ищет "вторую маму".

"Русская женщина — это очень сильное существо по своей, как это сейчас модно говорить, генетике. Она и коня на ходу остановит, и в горящую избу войдет. А мужчина — нет".

Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Димитрий Смирнов
Так, отвечая на вопрос о роли мужчины в семье, священнослужитель отметил, что под влиянием женского воспитания настоящие мужчины стали "штучным товаром".
Протоиерей выразил мнение, что из-за большевистской пропаганды женщины "выгнали мужчин из дома на работу".
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"Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи. Работать должен мужик, и он на этой работе закалялся. А те дети, которые у этой матери были, они все время были в конкурентной борьбе, они друг с другом дрались", — сказал священнослужитель, добавив, что сегодня на юношу "рявкают" дома, его также обижают в школе.
Он подчеркнул, что женщины не способны справиться с воспитанием детей: "Сама психика так устроена. Мужчина смотрит дальше".
Смирнов также предложил направлять мальчиков, которые растут без отцов, в кадетский корпус, где "подготовят новых людей".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновРоссияОбщество
Популярные комментарии
Рассказал человек, который, наверное, ни дня в своей жизни не работал, и чьим детям точно не приходилось драться в конкурентной борьбе, ибо незачем конкурировать в роскоши.
8 сентября, 12:59
Максим Савин
2591233493
Отец Димитрий один из заметных защитников Православия! К этой же плеяде относится профессор Осипов Алексей Ильич - мыслитель, замечательный человек, настоящий мессионер Православия!
8 сентября, 13:54
vyachnick Новиков
175920298
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