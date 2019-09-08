Песков хотел бы знать секрет Путина, как готовиться к смене часовых поясов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что за один день подготовиться к такому жесткому графику, как у российского лидера Владимира Путина, невозможно, нужно держать себя в крепкой физической форме, а вот принимает ли он препараты для смены часовых поясов, неизвестно.

"К таким поездкам невозможно единоразово подготовиться, вот собраться, подготовиться и полететь, т.е. нужно держать себя в такой изрядной физической форме", - сказал Песков в эфире телеканала " Россия 1 ".

На вопрос, принимает ли глава государства препараты для смены часовых поясов, Песков ответил, что ему неизвестно.