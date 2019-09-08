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РИА Новости

Песков хотел бы знать секрет Путина, как готовиться к смене часовых поясов

15:33 08.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Президент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что за один день подготовиться к такому жесткому графику, как у российского лидера Владимира Путина, невозможно, нужно держать себя в крепкой физической форме, а вот принимает ли он препараты для смены часовых поясов, неизвестно.
"К таким поездкам невозможно единоразово подготовиться, вот собраться, подготовиться и полететь, т.е. нужно держать себя в такой изрядной физической форме", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
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На вопрос, принимает ли глава государства препараты для смены часовых поясов, Песков ответил, что ему неизвестно.
"Может быть, у него есть свои секреты, но мне об этом не известно. Тоже хотел бы узнать, спать хочется", - добавил Песков.
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