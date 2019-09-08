Джейден Мартелл из "Оно" снова потеряет брата в фильме "Туннели"

Несколько лет назад внук героини Сарандон устроил стрельбу в школе, в результате которой погиб младший брат персонажа Мартелла. Однако, спустя время пожилая женщина и юноша сближаются, так как он оказывается запуганным подростком, который нуждается в защите и понимании. Им придется простить все обиды и помочь друг другу.