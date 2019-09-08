Джейден Мартелл из "Оно" снова потеряет брата в фильме "Туннели"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Американский актер Джейден Мартелл, получивший известность за роль Билла в хорроре "Оно", сыграет в драме "Туннели" с обладательницей премии "Оскар" Сьюзан Сарандон, сообщает Deadline.
Несколько лет назад внук героини Сарандон устроил стрельбу в школе, в результате которой погиб младший брат персонажа Мартелла. Однако, спустя время пожилая женщина и юноша сближаются, так как он оказывается запуганным подростком, который нуждается в защите и понимании. Им придется простить все обиды и помочь друг другу.
Режиссером картины выступит Джон Крокидас ("Убей своих любимых", 2013 год), сценаристом - Виктория Роуз. Съемки ленты должны начаться в конце года.
Джейден Мартелл снялся в двух частях фильма ужасов "Оно", в котором сыграл одного из друзей "Клуба неудачников" - подростков, которым удалось побороть свои страхи и сразиться с клоуном-убийцей Пеннивайзом.