В Испании на пляже обезвредили взрывное устройство

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Саперы обезвредили взрывное устройство на пляже Рис в испанской провинции Кантабрия, сообщает агентство Саперы обезвредили взрывное устройство на пляже Рис в испанской провинции Кантабрия, сообщает агентство Europa Press

Устройство обнаружил на пляже один из посетителей в субботу вечером, он вызвал представителей чрезвычайных служб после того как увидел на устройстве надпись, предупреждающую об опасности.

Прибывшие силы безопасности оцепили территорию и обезвредили устройство, которое, вероятно, было выброшен на берег приливом.

Как отмечает издание Correo , объект "похоже, не являлся военным".