В Испании на пляже обезвредили взрывное устройство

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Саперы обезвредили взрывное устройство на пляже Рис в испанской провинции Кантабрия, сообщает агентство Europa Press.
Устройство обнаружил на пляже один из посетителей в субботу вечером, он вызвал представителей чрезвычайных служб после того как увидел на устройстве надпись, предупреждающую об опасности.
Прибывшие силы безопасности оцепили территорию и обезвредили устройство, которое, вероятно, было выброшен на берег приливом.
Как отмечает издание Correo, объект "похоже, не являлся военным".
В августе полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сан-Себастиа у исторического центра города из-за взрывного устройства в море. Бомба, обнаруженная на дне моря в 25 метрах от пляжа, относилась к временам Гражданской войны, начавшейся в Испании в 1936 году.
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