Хабаровских избирателей доставляли на участки транспортером и на лодках

ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Плавающий транспортер и лодки задействовали в единый день голосования для доставки избирателей на участки в Хабаровском крае, где проходит паводок, сообщает региональный главк МЧС.

В крае завершилось голосование на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70, выборах депутатов законодательной думы региона, выборах мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска. Работали более 780 избирательных участков. На 18 часов (11.00 мск) явка составила 30,64%. Отмечается, что на всех участках за безопасностью следили сотрудники МЧС. Особое внимание уделялось территориям в зоне подтопления.

"Спасатели помогали людям добираться до избирательных участков на лодках, жители микрорайона Хорпинский Комсомольска-на-Амуре преодолевали водные барьеры на пути к участкам на плавающем транспортере Амурского спасательного центра МЧС России. В Нанайском районе спасатели помогли избирательной комиссии добраться на улицу Заречную в поселке Дубовый Мыс, отрезанную от большой земли из-за подъема уровня воды в Амуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествий на избирательных участках в течение дня не зарегистрировано. Однако из-за ветра с порывами до 20 метров в секунду в нескольких районах края отмечались нарушения электроснабжения, но на работе избирательных комиссий это не отразилось – у них были резервные источники питания.

Сообщается, что большая группировка спасателей, которая несет вахту на защите от паводка Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района проголосовала на участке на базе ПВР. Всего для обеспечения безопасности в единый день голосования в крае дежурили более 700 сотрудников МЧС и 140 единиц техники.