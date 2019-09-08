Явка избирателей на выборах в Челябинской области к 16.00 составила 33,47%

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в воскресенье в Челябинской области по данным на 16.00 (14.00 мск) составила 33,47% избирателей, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.

"По состоянию на 16.00 (14.00 мск) явка избирателей в Челябинской области составила 33,47% избирателей, или 872,1 тысячи человек", - сказал он журналистам.

Он уточнил, что на выборах губернатора региона в 2014 году к 16.00 явка избирателей была меньше и составила 29,52% избирателей.

По его словам, наибольшее число пришедших на выборы граждан зафиксировано в Уйске (50,39%), Троицке (45,45%), Увелке (45,08%), Трехгорном (41,38%), Карабаше (45,06%), Варне (47,5%), меньше проголосовавших - в Миассе (30,7%), а также в Златоусте (29,48%), Озерске (26,49%).

По его словам, в настоящее время в областную избирательную комиссию поступило более 100 обращений, они в основном носят уточняющий характер, например граждане спрашивают, где они могут проголосовать. Также Обертас пояснил, что поступали сообщения о нарушениях, но они не подтвердились.