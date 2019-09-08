В Забайкалье завершился единый день голосования

Информационный стенд в единый день голосования на избирательном участке в Чите

ЧИТА, 8 сен – РИА Новости. Единый день голосования завершился в Забайкальском крае, сообщила председатель регионального избиркома Светлана Судакова.

"Я должна констатировать тот факт, что все участковые избирательные комиссии отработали в соответствии с законом. После закрытия избирательных участков комиссии приступили непосредственно к установлению итогов голосования", - сказала на встрече с журналистами председатель регионального избиркома Светлана Судакова.

Также она отметила, что в комиссию поступили несколько жалоб, которые на результаты выборов не повлияют.

"Все жалобы, которые поступили в участковые избирательные комиссии, - а их по имеющимся сведениям у нас две, - в территориальные избирательные комиссии поступило порядка трех. В избирательной комиссии Забайкальского края, муниципальных комиссиях, безусловно, они должны быть рассмотрены до окончания дня голосования. Ни одной жалобы не поступило такого плана, что она могла бы повлиять на результаты голосования", - сказала Судакова.

Также она добавила, что по опыту прошлых лет, в районе четырёх часов утра (21.00 мск) будут предварительные итоги голосования.

В регионе проходят досрочные выборы губернатора Забайкальского края, дополнительные выборов депутатов Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 20 (Нерчинскому) и 122 кампании в органах местного самоуправления.