Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T15:13Z
https://ria.ru/20190908/1558450689.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155844/39/1558443925_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_8440fa333d64a9c056ac1b780a1d82be.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах в Иркутской области к 18.00 составила 24%

15:13 08.09.2019
695
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Единый день голосования в регионах России
ИРКУТСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на муниципальных выборах в Иркутской области за 2 часа до закрытия участков составила 24%, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.
"Явка избирателей на муниципальных выборах в Иркутской области 8 сентября на 18.00 (13.00 мск) составила 24%", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что в Иркутске, где выбирают новую думу, в голосовании приняли участие 21,34% избирателей.
На прошлых выборах, которые состоялись в 2014 году, на это время явка составляла чуть более 15%.
Во втором по величине городе региона Братске за мэра и новый состав думы проголосовали 26% избирателей. В 2014 году явка за 2 часа до закрытия участков здесь составляла 21,5%.
В Тулуне, где жители выбирают мэра и депутатов думы, явка на 18.00 (13.00 мск) составила 27,9%. Максимальная явка избирателей отмечена на выборах в Баяндаевском и Катангском районах, где проголосовали более 55% избирателей.
На территории Иркутской области, где в 55 муниципалитетах проходят 68 избирательных кампаний, работают 1225 участковых избирательных комиссий. Выбирают 15 мэров и 15 глав муниципальных образований, 16 районных дум и пять городских. В списки избирателей включены более 1,2 миллиона человек.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
010001
Обсудить 0
Единый день голосованияИркутская областьПолитика
Рекомендуем
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах в Иркутской области к полудню составила около 10%
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Лента
новостей
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Выборы в Мосгордуму VII созыва
На выборах в Мосгордуму обработали протоколы голосования в трети округов
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Улицы Варшавы в огне. Кадр из фильма Обыкновенный фашизм
Минобороны рассекретило документы, касающиеся начала Второй мировой войны
Мэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Штурмовик Су-25
Источник назвал заводской брак причиной крушения Су-25 на Ставрополье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:31Пилипенко лидирует на довыборах в ГД в Орловской области
10:31В Google прокомментировали обвинения во вмешательстве в российские выборы
10:29Кандидат от ЕР лидирует на довыборах в Госдуму в Новгородской области
10:29В нижегородском лесу нашли живыми двух пенсионерок
10:29В Волгоградскую облдуму прошли кандидаты от Партии пенсионеров
10:27Самовыдвиженцы получили 26 мест в Мосгордуме
10:24В новосибирской таможне объяснили, почему изъяли скрипку музыканта Симоняна
10:23ЕР получает более 60% мандатов на выборах в регионах
10:21В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
Лента новостейМолния