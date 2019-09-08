Явка на выборах в Иркутской области к 18.00 составила 24%

ИРКУТСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на муниципальных выборах в Иркутской области за 2 часа до закрытия участков составила 24%, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.

"Явка избирателей на муниципальных выборах в Иркутской области 8 сентября на 18.00 (13.00 мск) составила 24%", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что в Иркутске, где выбирают новую думу, в голосовании приняли участие 21,34% избирателей.

На прошлых выборах, которые состоялись в 2014 году, на это время явка составляла чуть более 15%.

Во втором по величине городе региона Братске за мэра и новый состав думы проголосовали 26% избирателей. В 2014 году явка за 2 часа до закрытия участков здесь составляла 21,5%.

В Тулуне, где жители выбирают мэра и депутатов думы, явка на 18.00 (13.00 мск) составила 27,9%. Максимальная явка избирателей отмечена на выборах в Баяндаевском и Катангском районах, где проголосовали более 55% избирателей.