Явка на выборах президента Абхазии к 15.00 составила 38,41%

СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Явка во время второго тура выборов президента Абхазии преодолела барьер в 25%, таким образом выборы по явке состоялись, заявил председатель ЦИК республики Тамаз Гогия.

"Порог явки пройден, общее количество проголосовавших - 38,41%", - сообщил данные на 15.00 по местному времени (совпадает с мск) Гогия.

По его словам, по явке выборы состоялись. "По явке. У нас есть еще несколько критериев, которые определяют, состоялись эти выборы или нет", - отметил председатель ЦИК.