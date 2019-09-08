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РИА Новости

Явка на выборах президента Абхазии к 15.00 составила 38,41%

15:10 08.09.2019 (обновлено: 15:30 08.09.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВторой тур президентских выборов в Абхазии
Второй тур президентских выборов в Абхазии
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Второй тур президентских выборов в Абхазии
СУХУМ, 8 сен - РИА Новости. Явка во время второго тура выборов президента Абхазии преодолела барьер в 25%, таким образом выборы по явке состоялись, заявил председатель ЦИК республики Тамаз Гогия.
"Порог явки пройден, общее количество проголосовавших - 38,41%", - сообщил данные на 15.00 по местному времени (совпадает с мск) Гогия.
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Вчера, 01:03РИА Новости
Процедура выборов президента Абхазии
По его словам, по явке выборы состоялись. "По явке. У нас есть еще несколько критериев, которые определяют, состоялись эти выборы или нет", - отметил председатель ЦИК.
В воскресенье в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Рауль Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%).
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