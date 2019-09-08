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РИА Новости

Летняя жара во Франции привела к смерти 1,5 тысячи человек

15:08 08.09.2019 (обновлено: 21:09 08.09.2019)
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сильная жара в июне и июле во Франции привела к смерти 1,5 тысячи человек, сообщила министр солидарности и здравоохранения Аньес Бюзен.
В конце июля столбики термометров в городах Франции поднимались до непривычных показателей — абсолютные температурные рекорды были установлены в более чем 50 городах. Следом за волной аномальной жары пришли сильная засуха и высокая вероятность лесных пожаров.
Глава французского Минздрава заявила о числе погибших в эфире передачи "Questions politiques" ("Политические вопросы"), которую транслировали радиостанции France Inter и France Info. Она проводилась совместно с газетой Monde.
"Мы зафиксировали 1500 дополнительных смертей <…> в эти месяцы. <...> Из этих 1500 смертей около половины составляют люди старше 75 лет, но есть также взрослые люди и даже самые молодые, на которых (жара. — Прим. ред.) сказалась негативно", — сообщила министр.
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
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Радиостанция France Info при этом отмечает, что, по точным данным Минздрава, было зафиксировано 1435 смертей: 567 во время первого периода жары, в конце июня — начале июля, и 858 — во время второй волны сильной жары, в конце июля.
Однако этот показатель все равно значительно уступает периоду аномальной жары 2003 года, когда из-за инцидентов, связанных с погодными условиями, было зафиксировано 15 тысяч дополнительных смертей. В то время жара продолжалась 20 дней.
Министр отметила при этом, что в нынешнем году во Франции было "18 дней сильной жары", жаркая погода "отрицательно сказалась на почти что 20 миллионах людей".
Первый эпизод жаркой погоды наблюдался во Франции в конце июня, тогда столбик термометров в ряде регионов страны поднимался выше 40 градусов, в нескольких департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень погодной опасности. Были побиты температурные рекорды.
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