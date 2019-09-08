Летняя жара во Франции привела к смерти 1,5 тысячи человек

Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019. Архивное фото

Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сильная жара в июне и июле во Франции привела к смерти 1,5 тысячи человек, сообщила министр солидарности и здравоохранения Аньес Бюзен.

В конце июля столбики термометров в городах Франции поднимались до непривычных показателей — абсолютные температурные рекорды были установлены в более чем 50 городах. Следом за волной аномальной жары пришли сильная засуха и высокая вероятность лесных пожаров.

Глава французского Минздрава заявила о числе погибших в эфире передачи "Questions politiques" ("Политические вопросы"), которую транслировали радиостанции France Inter и France Info. Она проводилась совместно с газетой Monde.

"Мы зафиксировали 1500 дополнительных смертей <…> в эти месяцы. <...> Из этих 1500 смертей около половины составляют люди старше 75 лет, но есть также взрослые люди и даже самые молодые, на которых (жара. — Прим. ред.) сказалась негативно", — сообщила министр.

Радиостанция France Info при этом отмечает, что, по точным данным Минздрава, было зафиксировано 1435 смертей: 567 во время первого периода жары, в конце июня — начале июля, и 858 — во время второй волны сильной жары, в конце июля.

Однако этот показатель все равно значительно уступает периоду аномальной жары 2003 года, когда из-за инцидентов, связанных с погодными условиями, было зафиксировано 15 тысяч дополнительных смертей. В то время жара продолжалась 20 дней.

Министр отметила при этом, что в нынешнем году во Франции было "18 дней сильной жары", жаркая погода "отрицательно сказалась на почти что 20 миллионах людей".