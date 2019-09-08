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РИА Новости

В Белоруссии троих рабочих засыпало грунтом

15:06 08.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Самохин / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в Белоруссии
Машина скорой помощи в Белоруссии
© РИА Новости / Сергей Самохин
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Троих рабочих засыпало грунтом в Белоруссии при проведении земляных работ, двое из них погибли, сообщило Минское областное управление МЧС республики.
"Седьмого сентября в 20.03 (совпадает с мск) спасателям поступило сообщение о том, что троих человек засыпало грунтом вблизи улицы Городокская города Молодечно... Спасатели извлекли мужчин. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть двоих, третий мужчина госпитализирован", - говорится в сообщении управления, размещенном на сайте МЧС в воскресенье.
Ружье. Архивное фото
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Как уточнили в ведомстве, обрушение грунта в траншее глубиной более двух метров и шириной полтора метра произошло при проведении земляных работ по устройству ливневой канализации. До прибытия спасателей помощь рабочим пыталось оказать местное население.
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