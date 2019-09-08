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РИА Новости

Индия внесла аванс за С-400

14:47 08.09.2019 (обновлено: 16:22 08.09.2019)
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400
Поставка зенитной ракетной системы С-400
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен — РИА Новости. Поставки Индии комплексов С-400 будут осуществлены в течение 18-19 месяцев в строгом соответствии с графиком, контракт уже проавансирован, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
"Проавансирован, и в строгом соответствии с графиком все будет поставлено, там, по-моему, около 18-19 месяцев", — заявил Борисов в эфире телеканала "Россия 1", говоря о поставках С-400 Индии.
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"Наступают новые времена". Эксперт об отношениях Индии и РоссииРоссия и Индия согласовали большой пакет двусторонних документов. Как отметил в эфире радио Sputnik главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Володин, между нашими странами действительно открываются новые перспективы, и это не парадная фраза.
Ранее заместитель директора службы Владимир Дрожжов сообщал, что Россия надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году. В конце августа в пресс-службе ФСВТС сообщили РИА Новости, что страны урегулировали вопрос с авансом.
В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов.
Реализация Индией оборонных сделок с Россией неоднократно становилась предметом критики со стороны Вашингтона, который рассматривает Нью-Дели в качестве ключевого партнера в Южной Азии. В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России.
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Военный политолог о С-400: мы опередили США лет на тридцатьРоссия и Индия урегулировали вопрос об авансе за ЗРК С-400, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал эту новость.
Признавая давнюю историю сотрудничества Нью-Дели с Москвой, США вместе с тем не исключили, что могут ввести санкции против своих индийских партнеров. Руководство Индии со своей стороны неоднократно подчеркивало, что считает односторонние рестрикции неправомерными.
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РоссияС-400 «Триумф»ИндияБезопасность
Популярные комментарии
Несчастный Трамп! Ему всё сложнее впаривать дорогостоящий американский хлам на мировом рынке вооружений.
8 сентября, 15:22
ВРВиктор Ростов
1350001
Аж от души отлегло)) Теперь-то пенсии поднимут и цены в магазинах упадут)) Хотя почему? Простому народу от этого ни холодно, ни жарко.
8 сентября, 18:09
ПСПетр Симонов
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