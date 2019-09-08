Индия внесла аванс за С-400

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен — РИА Новости. Поставки Индии комплексов С-400 будут осуществлены в течение 18-19 месяцев в строгом соответствии с графиком, контракт уже проавансирован, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
"Проавансирован, и в строгом соответствии с графиком все будет поставлено, там, по-моему, около 18-19 месяцев", — заявил Борисов в эфире телеканала "Россия 1", говоря о поставках С-400 Индии.
4 сентября, 13:13Сказано в эфире"Наступают новые времена". Эксперт об отношениях Индии и РоссииРоссия и Индия согласовали большой пакет двусторонних документов. Как отметил в эфире радио Sputnik главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Володин, между нашими странами действительно открываются новые перспективы, и это не парадная фраза.
Ранее заместитель директора службы Владимир Дрожжов сообщал, что Россия надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году. В конце августа в пресс-службе ФСВТС сообщили РИА Новости, что страны урегулировали вопрос с авансом.
В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов.
Реализация Индией оборонных сделок с Россией неоднократно становилась предметом критики со стороны Вашингтона, который рассматривает Нью-Дели в качестве ключевого партнера в Южной Азии. В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России.
29 августа, 13:03Сказано в эфиреВоенный политолог о С-400: мы опередили США лет на тридцатьРоссия и Индия урегулировали вопрос об авансе за ЗРК С-400, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал эту новость.
Признавая давнюю историю сотрудничества Нью-Дели с Москвой, США вместе с тем не исключили, что могут ввести санкции против своих индийских партнеров. Руководство Индии со своей стороны неоднократно подчеркивало, что считает односторонние рестрикции неправомерными.