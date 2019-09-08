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РИА Новости

В Кремле заявили, что пока на решение проблем с Японией выйти не удалось

14:42 08.09.2019 (обновлено: 15:05 08.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен - РИА Новости. Актуальные вопросы в отношениях РФ и Японии можно решить лишь на основе взаимного доверия, есть завышенные ожидания, пока на решение реальных проблем выйти не удалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно, существуют завышенные ожидания. Нахождение развязок по таким жизненно важным вопросам возможно исключительно на основе взаимного доверия. В целом мы очень позитивно рассматриваем наше сотрудничество. Но с сожалением мы констатируем, что пока не удалось ещё выйти на решение ряда очень важных проблем", - заявил Песков в эфире телеканала "Россия 1", говоря о взаимоотношениях РФ и Японии.
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Обсуждение мирного договора России и ЯпонииДмитрий ПесковЯпонияРоссияПолитика
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