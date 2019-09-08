В Кремле заявили, что пока на решение проблем с Японией выйти не удалось

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен - РИА Новости. Актуальные вопросы в отношениях РФ и Японии можно решить лишь на основе взаимного доверия, есть завышенные ожидания, пока на решение реальных проблем выйти не удалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно, существуют завышенные ожидания. Нахождение развязок по таким жизненно важным вопросам возможно исключительно на основе взаимного доверия. В целом мы очень позитивно рассматриваем наше сотрудничество. Но с сожалением мы констатируем, что пока не удалось ещё выйти на решение ряда очень важных проблем", - заявил Песков в эфире телеканала "Россия 1", говоря о взаимоотношениях РФ и Японии.