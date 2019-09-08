В Хабаровском крае к 18.00 проголосовали более 30% избирателей

ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Более 30% избирателей в Хабаровском крае, где из-за паводка объявлен режим ЧС, проголосовали на выборах к 18.00 местного времени (11.00 мск), явка заметно выше, чем на выборах пять лет назад, сообщил журналистам в воскресенье секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков.

В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска. Всего в списки избирателей были внесены более 986,6 тысячи человек. Избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени (13.00 мск).

"На 18 часов проголосовало 30,64% жителей Хабаровского края. Если сравнивать с 2014 годом на 18 часов, тогда проголосовали 22,32%. Рост существенный, заметный, можно сказать, что избиратели Хабаровского края проявили гражданскую позицию, несмотря на погодные явления", - сказал Машков.

По его словам, в Хабаровске проголосовали 29,65%, в Комсомольске-на-Амуре - 32,39%. Лидером по явке стали Комсомольский район – 62,27% и Аяно-Майский - 56,37%.

Секретарь избиркома отметил, что в течение дня на нескольких участках были перебои с электричеством, поступала информация о нарушениях, в том числе из соцсетей, вся она проверяется.

"Около 90 обращений о нарушениях поступило в ходе выборов в Хабаровском крае, но считать это нарушением или нет, надо разбираться. Обращения поступали по наружной рекламе, представителей избирательных комиссий с правом совещательного голоса не допускают к исполнению своих обязанностей, много бытовых обращений. Грубых нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, нет", - сказал он.