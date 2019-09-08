Шторм унес жизни двух человек в Крыму, один пропал без вести

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Шторм унес жизни двух человек в Крыму, еще одного ищут спасатели, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение в связи с сильным ветром объявлено в Крыму на 8-9 сентября.

"МЧС призывает граждан избегать купания и выхода в море в штормовых условиях. Только за сегодня в городском округе Ялта зафиксировано пять происшествий на воде, при этом двоих людей удалось спасти, одного пострадавшего ищут спасатели и, к сожалению, двое людей погибли", — сказал журналистам Шахов.

По его словам, волнение моря составляет около шести баллов.