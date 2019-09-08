Шторм унес жизни двух человек в Крыму, один пропал без вести

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Шторм унес жизни двух человек в Крыму, еще одного ищут спасатели, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение в связи с сильным ветром объявлено в Крыму на 8-9 сентября.
"МЧС призывает граждан избегать купания и выхода в море в штормовых условиях. Только за сегодня в городском округе Ялта зафиксировано пять происшествий на воде, при этом двоих людей удалось спасти, одного пострадавшего ищут спасатели и, к сожалению, двое людей погибли", — сказал журналистам Шахов.
По его словам, волнение моря составляет около шести баллов.
"Это чрезвычайно опасно. Шторм, с его силой ветра и увеличением высоты волн, всегда представляет очень серьезную угрозу для отдыхающих и пассажиров любого судна. Главной обязанностью судоводителя является изыскание возможности отложить выход до улучшения прогноза или своевременно укрыться в ближайшей бухте, обеспечивающей безопасность стоянки", — сказал Шахов.