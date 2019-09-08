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РИА Новости

Шторм унес жизни двух человек в Крыму, один пропал без вести

14:33 08.09.2019 (обновлено: 21:04 08.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Шторм унес жизни двух человек в Крыму, еще одного ищут спасатели, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение в связи с сильным ветром объявлено в Крыму на 8-9 сентября.
"МЧС призывает граждан избегать купания и выхода в море в штормовых условиях. Только за сегодня в городском округе Ялта зафиксировано пять происшествий на воде, при этом двоих людей удалось спасти, одного пострадавшего ищут спасатели и, к сожалению, двое людей погибли", — сказал журналистам Шахов.
По его словам, волнение моря составляет около шести баллов.
Комсомольск-на-Амуре
Вчера, 12:22РИА Новости
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"Это чрезвычайно опасно. Шторм, с его силой ветра и увеличением высоты волн, всегда представляет очень серьезную угрозу для отдыхающих и пассажиров любого судна. Главной обязанностью судоводителя является изыскание возможности отложить выход до улучшения прогноза или своевременно укрыться в ближайшей бухте, обеспечивающей безопасность стоянки", — сказал Шахов.
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КрымПроисшествия
Популярные комментарии
Доколе там люди гибнуть будут и травиться чурчхелой.
8 сентября, 20:36
Ан Мосин
4100227
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